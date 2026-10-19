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Yaşam

Makam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor

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Makam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor
Başlık ResmiMakam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, makam odasının duvarındaki dışarıyla bağlantılı cam kovandan arıların bal üretimini izliyor. Borudan giriş çıkış yapan arılar, topladıkları polenleri kovana taşıyor ve bal üretiyor.

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Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Istranca arılarının iklim değişikliğine uyumunun incelendiği projenin ardından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'a cam kovan hediye edildi.

BORUDA DIŞARIYA ÇIKABİLİYORLAR

Arıları makam odasında gözlemlemek isteyen Ilık, kovanı dışarıya bağlayan borunun da bulunduğu bir sistem kurdurdu. Borudan giriş çıkış yapan arılar, topladıkları polenleri kovana taşıyor ve bal üretiyor.

İş yoğunluğu arasında arıların çalışmalarını izleyen Ilık, bu uğraşıyla dinlenme fırsatı buluyor.

Ilık, 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığında yürüttükleri "Plan Bee" (Plan Arı) projesi kapsamında Istranca arılarının iklim değişikliğine uyumunu incelediklerini söyledi.

Makam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor
Başlık ResmiMakam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor

CAM KOVAN HEDİYE ETTİLER

Projeyle ödül aldıklarını belirten Ilık, bu süreçte arıların ekosistemdeki önemini daha yakından gözlemlediklerini anlattı.

Ilık, arılara gösterdiği ilgi dolayısıyla kendisine cam kovan hediye edildiğini ifade ederek, "Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği bana böyle bir hediyede bulundu. 'Başkanım siz artık bizim gibi bir arıcısınız' dediler." diye konuştu.

Makam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor
Başlık ResmiMakam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor

"ONLARI İZLEMEK GERÇEKTEN BANA KEYİF VERİYOR"

Arıları izleyerek iş stresinden uzaklaştığını dile getiren Ilık, "Makam odamızda loş bir ortam oluşturduk. Onları izlemek gerçekten bana keyif veriyor. Muhteşem, kendilerine göre bir iletişim sistemleri var. Bir boru hattından dışarıya çıkışları, girişleri ve polenlerle geri dönüşleri gerçekten inanılmaz keyif veriyor." diye konuştu.

Ilık, günün ilk ışıklarıyla hareketlenen arıların besin kaynaklarına yöneldiğini, kovana döndüklerinde de çeşitli hareketlerle birbirleriyle iletişim kurduğunu gözlemlediğini anlattı.

Makam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor
Başlık ResmiMakam odasında bal üretimi! Gören şaşıp kalıyor

Cam kovanın ziyaretçilerinin de ilgisini çektiğini belirten Ilık, kentteki kurum müdürlerine de benzer kovanlar hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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