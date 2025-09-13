Mardin’de hoşgörünün öyküsü: Namazını kılıyor, kiliseye gönüllü bakıyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’de Süryani ve Müslüman aileler arasında 150 yılı aşkın süredir devam eden dostluk, hoşgörünün ve güvenin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Mar Hırmız Keldani Kilisesi’ne gönüllü olarak bakan Orhan Alkanoğlu, din farkının değil insanlığın önemli olduğunu vurguluyor.

Kentte uzun yıllardır komşuluk yapan süryani aile, kiliseyi müslüman aile dostlarına emanet ediyor. Süryani dostlarının güvenini boşa çıkarmayan Orhan Alkanoğlu, üç aydır Mar Hırmız Keldani Kilisesi'ne gönüllü olarak bakıyor.

KİLİSEYE MÜSLÜMAN KOMŞUDAN GÖNÜLLÜ HİZMET

Orhan Alkanoğlu, dostluklarının kuşaklar boyu sürdüğünü belirterek, "Aile dostlarımızdır. Bana güvendikleri için buraya bakmak durumunda kaldım. Biz dört dinin birlikte yaşadığı bir şehirdeyiz" dedi.

Mardin'in sadece Türkiye'de değil, dünyada da kültürel ve dini hoşgörünün sembol şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Alkanoğlu, farklı inançlara sahip insanların bir arada kardeşçe yaşamasının mümkün olduğunu gösterdiklerini söyledi.

“HERKES KENDİ DİNİNİ YAŞAYABİLİR”

Alkanoğlu, şöyle devam etti: "Çalışıyorum, namazımı da kılıyorum. Süryani Kilisesi'nde üç aydır yardım ediyorum. Elhamdülillah müslümanım, ama bunlar bizim aile dostlarımızdır. Mardin'de herkes çalışır. Aile olarak 150 yıllık bir dostluğumuz var. Bütün insanlar birbirini tanıyor. Bana güvenerek burayı teslim ettiler, ben de bakmak durumunda kaldım. Din ayrımı Mardin'de yoktur, herkes kendi dinini yaşayabilir."

Süryani ve müslüman aileler arasındaki bu örnek dayanışma, Mardin'in yüzyıllardır süregelen kardeşlik ve hoşgörü kültürünün en güzel yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor.

