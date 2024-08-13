Marmara Denizi komaya girdi! Oksijensizlik ve kirlilik kısır döngüsü

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel: “Marmara ilk 30 metresi hariç ciddi oksijen azlığı çeken, komada bir yer. Oksijen özellikle ilk 30 metreden sonra ‘hipoksi eşiği’ dediğimiz, bir balığın giremeyeceği seviyede düşük.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, oksijensizleşme ve kirliliğin birbirini besleyen kısır bir döngü oluşturduğu Marmara Denizi’nin koma hâlinde olduğunu söyledi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün “Bilim 2” gemisi ile 8 bilim adamının katılımıyla 4 gün süren 2024 Marmara Denizi seferlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanan ilk bölümünde ısınma, kirlilik, oksijen değerleri, akıntı yönleri gibi birçok parametre incelendi. Özellikle Doğu Marmara’ya odaklandıklarını belirten Yücel, “İlk bulgularımızda özellikle oksijende durum hiç ama hiç iç açıcı değil, hâlâ Marmara ilk 30 metresi hariç ciddi oksijen azlığı çeken, komada bir yer. Oksijen özellikle ilk 30 metreden sonra ‘hipoksi eşiği’ dediğimiz, bir balığın giremeyeceği seviyede düşük. Ardından 150-200 metreye eriştiğinizde neredeyse ölçmekte zorlandığımız, çok çok az seviyelerde oksijen var” dedi.

Daha önce, özellikle Doğu Marmara’da 600 ila 800 metre bandındaki Akdeniz suyunun Marmara’ya az da olsa bir nefes verdiğini ve oksijen değerlerini bir nebze de olsa artırdığını belirten Yücel, son seferde buna rastlamadıklarını, denizlerdeki ısınmanın bu sonucu doğurmuş olabileceğini ifade etti. Marmara’da azot, fosfor kirliliğinin artarak devam ettiğini belirten Yücel, “Marmara’da çok ciddi bir biyolojik üretim hâli sürmekte. Üretim değerleri Karadeniz’in 3-4 katı. Marmara çok üretken, aşırı azot ve fosfor yüklü” görüşünü dile getirdi.