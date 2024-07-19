Marmara'daki 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilirken Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 şiddetinde Tekirdağ-Güzelköy açıklarında olduğunu duyurdu.

NACİ GÖRÜR'EN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem İstanbul ve bazı kentlerde hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,4’lük deprem oldu.Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy Depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz." dedi.