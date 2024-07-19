Günlük kiralık evde kadın cesedi bulundu! Tek ihtimal üzerinde duruluyor

İstanbul Esenyurt’ta günlük kiralık evde bir kadının cesedi bulundu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında iddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K. isimli kadından haber alamayan yakınları polise haber verdi.

EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Kadının son gittiği adreste inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından evde uyuşturucu bulunurken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Ceset üzerindeki çalışmadan sonra S.K.’nın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.