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Karısını öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karısını öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attı
Adıyaman, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da 3 çocuk annesi Esma Biçer, kocası Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyup bahçeye atarken, kötü kokudan şikayet eden komşular cinayeti ortaya çıkardı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

CESEDİ TORBAYA KOYUP ATMIŞ

Kemal Biçer, öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÖZALTINDA

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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