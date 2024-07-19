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Denizde fenalaşan iş adamı yoğun bakıma alındı! İşte son durumu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizde fenalaşan iş adamı yoğun bakıma alındı! İşte son durumu
Kuşadası, Denizli, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan iş adamı Y.T. denizde yüzerken fenalaştı. Kalp krizi geçiren şahıs yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaz tatilini Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde geçiren Denizliili işadamı Y.T., denizde yüzerken aniden fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Y.T., ambulansla Söke Devlet Hastanesi’nde sevk edildi. İş adamının tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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