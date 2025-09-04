Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı verdi. Marmara için de kuvvetli rüzgar uyarısı verdi. Öte yandan sıcaklıkların 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu - 1. Resim

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu - 4. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Marmara, Ege, Karadeniz... Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek! İşte il il hava durumu - 5. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

