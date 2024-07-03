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Marmaray makinisti taraftarı coşturdu! Bir hareketi ile alkış tufanı koptu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Marmaray makinisti taraftarı coşturdu! Bir hareketi ile alkış tufanı koptu
Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye Milli Takımı, Bakırköy, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izledi. Daha sonra yoluna devam eden makinist bir hareketi ile taraftarı ayaklandırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup eden A Millî Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Türkiye’nin birçok şehrinde vatandaşlarımız maçı meydanlara kurulan dev ekranlarda izledi. 90 dakika sonrası bütün şehirlerde çeyrek final coşkusu yaşandı. Taraftarlarımız araba konvoyları ve bayraklarımızla birlikte geç saatlere kadar zaferi kutladı. Ortaya ilginç manzaralar da çıktı. Bunlardan biri de Bakırköy'den geldi. 

MARMARAY'I DURDURUP MAÇ İZLEDİ

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti.

KORNA ÇALDI TARAFTAR COŞTU

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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