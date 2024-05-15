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Mayıs ayında karlı sabaha uyandılar! Her yer bembeyaz oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan’da günlerdir süren sağanak yerini kara bıraktı. Bölge halkı sabah uyandıklarında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Ardahan’da sağanak yerini kara bıraktı. Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Mayıs ayında karlı sabaha uyandılar! Her yer bembeyaz oldu - 1. Resim

10 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Mayıs ayında karlı sabaha uyandılar! Her yer bembeyaz oldu - 2. Resim

"İNSANIN KARTOPU OYNAYASI GELİYOR"

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.

Mayıs ayında karlı sabaha uyandılar! Her yer bembeyaz oldu - 3. Resim

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 4 DERECE

Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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