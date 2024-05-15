Mayıs ayında karlı sabaha uyandılar! Her yer bembeyaz oldu

Ardahan’da günlerdir süren sağanak yerini kara bıraktı. Bölge halkı sabah uyandıklarında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Ardahan’da sağanak yerini kara bıraktı. Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

10 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

"İNSANIN KARTOPU OYNAYASI GELİYOR"

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 4 DERECE

Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.