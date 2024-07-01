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Meteoroloji: Güneydeki sıcak Türkiye’ye geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meteoroloji: Güneydeki sıcak Türkiye’ye geldi
Meteoroloji, Tmmob, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de haziran ayının bazı günlerinde hava sıcaklıkları Avrupa ülkelerini geride bırakırken, sıcaklıklardaki anormal artışın nedenleri tartışılmaya başladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Türkiye’nin dört ayrı hava sisteminin ortasında bulunduğuna işaret eden TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Emel Ünal, güneydeki hava akımının etkisiyle haziran ayının ortalamalara göre daha sıcak geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE DÖRT FARKLI HAVA SİSTEMİNİN ORTA NOKTASINDA"

Ünal “Avrupa ile Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Avrupa, okyanus etkisini alabiliyorken, Türkiye’de ise Akdeniz havzasının etkisi var. Bu da sıcaklığı artırıyor. Ayrıca Türkiye, dört farklı hava sisteminin orta noktasında bulunuyor. Türkiye, geçiş noktasında olduğu için hangi hava sisteminin daha baskın çıkacağı belirleyici oluyor. Haziran ayında ise güneydeki sıcak hava Türkiye’ye geldi” dedi.

AĞUSTOS AYINA DİKKAT!

Uzun dönemde sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artacağına yönelik bilimsel çalışmalar bulunduğunu belirten Ünal “Temmuz ve ağustosun da yine ortalama sıcaklıkların üzerinde seyretmesi öngörülüyor” diye konuştu.

ŞEHİRDE YAŞAYANLAR DAHA FAZLA SU İÇSİN

Sıcak havalara ve sellere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Ünal, şunları kaydetti: Şehirlerin sıcağı daha fazladır; betonarme yapıların olduğu yerler ile bahçe ve parkların olduğu yerler arasında yaklaşık 3 derece fark var. Şehirlerdeki kişiler, daha fazla su içmeli ve sıvı tüketmeli. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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