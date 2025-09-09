Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metetoroloji'nin raporu şaşırttı: Bu günlere dikkat! Hem yakacak hem yağacak...

Metetoroloji'nin raporu şaşırttı: Bu günlere dikkat! Hem yakacak hem yağacak...

Metetoroloji'nin raporu şaşırttı: Bu günlere dikkat! Hem yakacak hem yağacak...
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yarından itibaren batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Önümüzdeki 2 gün Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aşırı sıcaklar yurdu terk etti, yer yer sağanak etkisiyle sonbahar kendisini hissettirdi. Haftalık hava durumu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, konuyla ilgili bilgi verdi. 

YARIN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Macit, sıcaklıkların yarından itibaren ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, sıcaklıkların hafta sonunda da aynı şekilde batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmasının beklendiğini söyledi.

2 BÖLGEDE SAĞANAK ALARMI

Yarın Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, perşembe günü de Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanakların beklendiğini ifade eden Macit, "Hafta sonuna doğru yağışlı alan oldukça azalıyor. Sadece hafta sonunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar var. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz." dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Macit, sıcaklıkların Ankara'da 25 ila 26, İstanbul'da ise 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini, sıcaklıkların 34 ila 35 derece civarında olacağını kaydetti.

