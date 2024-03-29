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Haberler > Yaşam > Milyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında

Milyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şimdiden 3,5 milyon sterlin değerinde olan 15 yaşındaki kaykay Olimpiyatçısı Sky Brown ile tanışın. Sky, lüks saat markası Tag Heuer'in gelmiş geçmiş en genç yüzü oldu.

İngiliz bir baba ve Japon bir annenin çocuğu olarak Japonya'da dünyaya gelen Sky, kaykayın ana akım sporlar arasına girmesini sağlayan ve yeni nesil genç sporculara ilham veren  bir Olimpiyat sporcusu.

Sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunan ve Paris'teki olimpiyatlara hazırlanan Sky, lüks saat markası Tag Heuer'in gelmiş geçmiş en genç yüzü olmak için 3,5 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzalamış ve daha çocukken milyoner olmuştu.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandıktan sonra, henüz 13 yaşındayken Britanya'nın Olimpiyat madalyası kazanan en genç sporcu olmuştu. Temmuz 2021'de X Games kadınlar kaykay parkurunda altın madalya kazandı ve aynı yıl BBC Yılın Genç Spor Kişiliği ödülünü kazandı.

Milyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında - 1. Resim

KİTAP ÇIKARIYOR

YouTube'da 330.000, Instagram'da 1,3 milyon ve TikTok'ta 2,2 milyon aboneye sahip olan Sky, 2018'de profesyonel olduktan sonra Nike ile de bir anlaşma imzalayarak markanın en genç sporcusu oldu.  Aynı zamanda Galaxy, Japon tatlı markası Puchao ve çocuk enerji barı markası Clif Bar gibi markalarla da çalışıyor. Kendi markasını oluştururken, çocuklara korkularıyla yüzleşmeyi ve kaykay öğrenmeyi öğreteceğini umduğu bir çocuk kitabı çıkarıyor.

Bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen kitap, Sky'ın 2021'de Sky's the Limit'i (Sınırları Zorla) çıkardıktan sonra ikinci kitabı olacak.

Zenginliğine rağmen Sky'ın ayaklarının yere basmasını sağlayan ve ona daimi desteğini sunan baş yardımcısı ise profesyonel bir kaykaycı olan babası Stuart.

Sky, Tokyo'da bronz madalya kazanmasına rağmen bu yaz Paris'te sergileyeceği gösteriden altın madalyayla döneceğine inancının tam olduğunu söyledi.

“Ailem beni ayakta tutuyor. Babamın her yerde yanımda olması beni rahatlatıyor. Etrafımda iyi insanların olması gerçekten çok önemli. Tokyo'dan bu yana büyüdüm ve biraz daha uzadım ama kaykayım daha güçlü hale geldi ve daha fazla numara öğrendim. Elimden gelenin en iyisini ve kaykayın güzel tarafını göstermek istiyorum.”

Milyoner olimpiyat kaykaycısı Sky ile tanışın! Henüz 15 yaşında - 2. Resim

'TOKYO HARİKA BİR GÖSTERİYDİ AMA PARİS DAHA DA İYİ OLACAK'

Sky, yaptığı her şeyin temelinde insanlara ilham vermek olduğunu söyledi:

“Her zaman dünyaya anlatmak istediğim bir mesajım oldu ve kaykay sürmek, her zaman ilham vermek için yaptığım bir oldu.”

En sevdiği saatin 3000 sterlinlik Aquaracer Professional 200 Solargraph olduğunu ve artık hayatta ince şeyleri sevdiğini söyledi.

“Sporda rekabet edebilmemi sağlayan bir saat takmak çok önemli.Hem parkta hem de suda yaptığım her şeyde zamanlama çok önemli. Havalı saatleri seviyorum.”

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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