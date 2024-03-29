Fenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir?

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalini ertelememesi derken, Fenerbahçe flaş bir hamle yapmış ve 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse hangi liglerde oynayabilir?

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısında ligden çekilme konusunu görüşecek. Camianın bir kısmı bu fikre karşı çıkarken, bir kısmı da sıcak bakıyor.

Peki Fenerbahçe ligden çekildiği takdirdi hangi liglerde oynayabilir? Daha önce La Liga ve Ligue 1 iddiaları geçmiş ve Marca, La Liga'da neden oynamalarının imkansız olduğunu açıklamıştı

KANARYA'NIN İŞİ ZOR

2 Nisan'daki kongreden ligden çekilme kararının çıkması halinde Kanarya'nın seçenekleri kısıtlı. Peki o seçenekler hangileri?

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe sadece 2 ligde oynayabiliyor.

PREMIER LİG

İngitere'de kulüp almaya karar verildiğinde, Premier Lig yönetimine paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor.

LA LIGA

La Liga yasalarına göre ülke dışından (Andorra hariç) bir takım La Liga'da oynayamıyor. Hatta Katalunya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'da La Liga'da oynayamayacak.

BUNDESLIGA

Almanya'da ise her şeye en alt ligden başlamak gerekiyor. Takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil.

SERIE A

İtalya'da da durum, Almanya'ya aynı.

LIGUE 1

Fransa Ligue 1’de kulüpler kâr amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.

TEK SEÇENEKLER BELÇİKA VE HOLLANDA

Belçika ve Hollanda ligleri biraz daha esnek kurallara sahip. Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.