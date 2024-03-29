Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir?

Fenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir?

Spor Haberleri

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalini ertelememesi derken, Fenerbahçe flaş bir hamle yapmış ve 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse hangi liglerde oynayabilir?

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısında ligden çekilme konusunu görüşecek. Camianın bir kısmı bu fikre karşı çıkarken, bir kısmı da sıcak bakıyor. 

Peki Fenerbahçe ligden çekildiği takdirdi hangi liglerde oynayabilir? Daha önce La Liga ve Ligue 1 iddiaları geçmiş ve Marca, La Liga'da neden oynamalarının imkansız olduğunu açıklamıştı

 

KANARYA'NIN İŞİ ZOR 

2 Nisan'daki kongreden ligden çekilme kararının çıkması halinde Kanarya'nın seçenekleri kısıtlı. Peki o seçenekler hangileri?

Fenerbahçe ligden çekilirse işi zor! Avrupa oynayabileceği sadece 2 lig var! Peki Kanarya hangi liglerde oynayabilir? - 1. Resim

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe sadece 2 ligde oynayabiliyor. 

PREMIER LİG

İngitere'de kulüp almaya karar verildiğinde, Premier Lig yönetimine paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor.

LA LIGA

La Liga yasalarına göre ülke dışından (Andorra hariç) bir takım La Liga'da oynayamıyor. Hatta Katalunya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'da La Liga'da oynayamayacak.

BUNDESLIGA

Almanya'da ise her şeye en alt ligden başlamak gerekiyor. Takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil.

SERIE A

İtalya'da da durum, Almanya'ya aynı. 

LIGUE 1

Fransa Ligue 1’de kulüpler kâr amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.

TEK SEÇENEKLER BELÇİKA VE HOLLANDA

Belçika ve Hollanda ligleri biraz daha esnek kurallara sahip.  Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi İstanbul! 'Türk yıldız Lille'den ayrılarak Süper Lig devine gelecek' - SporYusuf Yazıcı'dan Süper Lig devine 'evet'Galatasaray'da ayrılık çanları 6 isim için çalıyor! Biletler sezon sonu için kesildi yıldızlarla yollar ayrılıyor - Spor6 ismin bileti kesildiTFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi? - SporTFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı - SporOkan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştıFenerbahçe maçı için sürpriz iddia! TFF yeni teklifle geldi ama sarı-lacivertliler kapıyı kapattı - SporTFF'ye kapılarını sonuna kadar kapattıAvrupa devi Arda Güler için resmen düğmeye bastı çılgın tekifi yaptı! Real Madrid'e veda yeni takıma merhaba! - SporReal Madrid'e veda, yeni takıma merhaba!Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor - SporHollandalı golcü Beşiktaş'a rakip olacakSamandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil! - SporSamandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil!Beşiktaş'ın yeni sezondaki golcüsü Süper Lig'den! Arnavut yıldız kara kartalın listesinde - SporArnavut yıldız kara kartalın listesindeArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi - SporArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi
Sonraki Haber Yükleniyor...