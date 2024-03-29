TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Genel Kurul'da ligden çekilmenin de gündeme geleceği belirtilmişti. TFF Onursal Başkanı Senes Erzik, sarı-lacivertlilerin çekilmeyeceğini belirtti.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un iftar yemeğine katılan Erzik, sarı-lacivertli ekibin çekilmeyeceğini belirtti.

Milliyet'e konuşan Erzik, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu." görüşlerini bildirdi.

ALİ KOÇ 3 SEÇENEĞİN GÜNDEMDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diyen Koç, 3 seçeneğin ligden çekilerek alt lige inmek, bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak ve yurt dışında bir takım almak olduğunu açıklamıştı.