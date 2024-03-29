Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig&#039;den çekilecek mi?

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Genel Kurul'da ligden çekilmenin de gündeme geleceği belirtilmişti. TFF Onursal Başkanı Senes Erzik, sarı-lacivertlilerin çekilmeyeceğini belirtti.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un iftar yemeğine katılan Erzik, sarı-lacivertli ekibin çekilmeyeceğini belirtti.

Milliyet'e konuşan Erzik, "Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu." görüşlerini bildirdi.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi? - 1. Resim

ALİ KOÇ 3 SEÇENEĞİN GÜNDEMDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diyen Koç, 3 seçeneğin ligden çekilerek alt lige inmek, bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak ve yurt dışında bir takım almak olduğunu açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştı - SporOkan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray Portekizli yıldıza teklif yapmıştıFenerbahçe maçı için sürpriz iddia! TFF yeni teklifle geldi ama sarı-lacivertliler kapıyı kapattı - SporTFF'ye kapılarını sonuna kadar kapattıAvrupa devi Arda Güler için resmen düğmeye bastı çılgın tekifi yaptı! Real Madrid'e veda yeni takıma merhaba! - SporReal Madrid'e veda, yeni takıma merhaba!Wout Weghorst Süper Lig'e geri dönüyor! Hollandalı golcü Beşiktaş'ın ezeli rakibiyle görüşüyor - SporHollandalı golcü Beşiktaş'a rakip olacakSamandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil! - SporSamandıra'da konuşulan tek konu: Üç kupa hayal değil!Beşiktaş'ın yeni sezondaki golcüsü Süper Lig'den! Arnavut yıldız kara kartalın listesinde - SporArnavut yıldız kara kartalın listesindeArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesi - SporArda Güler hakkında sürpriz iddia! Dünya devleri arasında transfer görüşmesiJoao Pedro'dan transfer itirafı! 'Acı çektim' - SporJoao Pedro'dan transfer itirafı! 'Acı çektim'İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye kötü haber! '50 kez bahis oynadı' - Sporİngiltere Futbol Federasyonu'ndan Sandro Tonali'ye kötü haber! '50 kez bahis oynadı'İspanyol devi Zaniolo'nun peşinde! Görüşmeler başladı, rakam belli oldu - Sporİspanyol devi Zaniolo'nun peşinde! Görüşmeler başladı, rakam belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...