Fenerbahçe maçı için sürpriz iddia! TFF yeni teklifle geldi ama sarı-lacivertliler kapıyı kapattı

Sıkışık fikstür nedeniyle Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa finalinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na talepte bulunan Fenerbahçe'nin bu isteği geri çevrilmişti. TFF’den sarı-lacivertlilere yeni bir öneri geldiği ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe hem Avrupa hem lig hem de Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı üst üste gelinde TFF'ye Süper Kupa'nın ertelenmesi için talepte bulunmuştu.

Ancak bu teklif Galatasaray'ın da karşı çıkması nedeniyle, TFF tarafınca kabul edilmemişti.

TFF YENİ ÖNERİYLE GELDİ

İddiaya göre TFF, sarı-lacivertli ekibe yeni bir öneri ile gitti. Habere göre; sarı-lacivertlilere iki Olympiakos mücadelesinin arasında Fatih Karagümrük ile oynanacak lig müsabakasının ertelenmesi teklif edildi.

KAPILARI KAPATTI

Ancak Fenerbahçe’nin bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertliler milli ara sonrası ligde 3 Nisan'da Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ardından Kanarya'yı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynayacağı Süper Kupa finali bekliyor.

11 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, 14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 18 Nisan ise Kadıköy'de Olympiakos'u rövanş maçında ağırlayacak.