10 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk cinayetinde tüyler ürperten itiraflar! Gömüp üzerine soğan ekmişler
Müge Anlı’nın programında ortaya çıkan Mehmet Çabuk cinayetinde, bir cinayet itirafı daha geldi. Çabuk’un eski eşinin kayınvalidesi de oğlunu Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü anlattığını söyledi. Çabuk’un eski eşi ise Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia etti. Bir izleyicinin ihbarı sonrasında yapılan kazıda ise yaklaşık 2,5 metre derinlikte Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı.
10 YILLIK DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çabuk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. 2016 yılından bu yana süren kayıp soruşturmasında sır düğümü Mehmet Çabuk’un eski eşi İlknur Düzgün ve cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün’ün cinayet itirafları ile çözülmüştü. Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen Osmaniye'deki evin bahçesinde kazı çalışması başlatılmıştı.
KAYINVALİDE DE İTİRAF ETTİ
Mehmet Çabuk cinayetinde bir itiraf daha geldi. Çabuk’un eski eşinin kayınvalidesi Selma Düzgün de cinayeti itiraf etti. Selma Düzgün, oğlu İbrahim Ozan Düzgün'ün Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü kendisine anlattığını söyledi.
"KOCANI ÖLDÜRDÜM, SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM”
Oğlunun kendisini tehdit ettiğini öne süren Düzgün "Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim” ifadelerini kullandığını belirtti.
Öte yandan Mehmet Çabuk’un eski eşi İlknur Düzgün de yeni eşi İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini iddia ederek Düzgün'ün kendisine, "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim." dediğini anlattı.
"KAYINVALİDEM ŞEYTAN GİBİYDİ”
Kayınvalidesi Selma Düzgün'ün kendisine baskı yaptığını da ileri süren İlknur Düzgün, "Kayınvalidem şeytan gibiydi. Beni güneşe bile çıkarmıyordu." ifadelerini kullandı. İlknur Düzgün, cinayeti bildiğini söylemesi hâlinde kendisinin de ceza alacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü.
“BANA ÜZERİNE SOĞAN EKTİRMİŞLER”
İlknur Düzgün, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerin üzerine yeşil soğan ekildiğini iddia ederek şöyle konuştu:
"Mehmet'in üzerine bana yeşil soğan ektirmişler. Çocuklarım üzerinde oynadı. Ben Mehmet'in gömüldüğü yeri bilmiyorum."
KEMİKLERİ BULUNDU
Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen evin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında İbrahim Ozan Düzgün'ün yer gösterme sırasında işaret ettiği parke taşlarının altında herhangi bir ize rastlanmazken, bir izleyicinin ihbarı gerçeği ortaya çıkardı. İzleyicinin ihbar ettiği bölgede yapılan kazıda, yaklaşık 2,5 metre derinlikte Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı.