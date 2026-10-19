10 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk cinayetinde tüyler ürperten itiraflar! Gömüp üzerine soğan ekmişler

"KOCANI ÖLDÜRDÜM, SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM”

Oğlunun kendisini tehdit ettiğini öne süren Düzgün "Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim” ifadelerini kullandığını belirtti.

Öte yandan Mehmet Çabuk’un eski eşi İlknur Düzgün de yeni eşi İbrahim Ozan Düzgün tarafından tehdit edildiğini iddia ederek Düzgün'ün kendisine, "Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim." dediğini anlattı.