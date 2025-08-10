Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > "Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor

"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Mükemmeliyet Ödülü&quot; almıştı! Nemrut Kalderası&#039;nı kolluk kuvvetleri koruyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle koruma altında.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

"MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ" ALDI

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları dronla tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.

ZİYARETÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cahit Kaşıkçılar 'Gerçek Kesit’ten kazandığı parayı açıkladı: Dizi ile ilgili itirafları olay oldu96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100, vatandaş nefes alamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evlenecek gençlere indirim desteğinde rekor: 39 ulusal, 1.098 yerel firma indirim sunuyor - YaşamEvlenecek gençlere indirim desteğinde rekorKadınların zorlu mesaisi başladı! 40 derece sıcakta hasat ediliyor, salçası çok güzel oluyor - Yaşam40 derece sıcakta hasat ediliyor, salçası çok güzel oluyorYangının ardından gelen şefkat! Yaralı yavru ceylanı elleriyle hayata bağladılar - YaşamAlevlerden kurtuldu, yaralı halde ormanda bulunduKozalak patlar mı? Uzmanı açıkladı, şehir efsanesi çıktı - YaşamKozalak patlar mı?Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor - YaşamMeteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak o bölgeyi vuracak22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye'yi bunalttı... - Yaşam22 kentimiz adeta kavruldu! Sıcaklıklar Türkiye'yi bunalttı.
Sonraki Haber Yükleniyor...