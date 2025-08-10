"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle koruma altında.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.
"MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ" ALDI
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
EKİPLER TEYAKKUZDA
Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları dronla tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.
ZİYARETÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN
Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.