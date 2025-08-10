"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

"MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ" ALDI

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları dronla tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.

ZİYARETÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.