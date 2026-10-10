Bursa’da mahalle bakkalının kapısının kilitli olduğunu gören iki öğrenci kardeş, aldıkları meyve sularının ücretini güvenlik kamerasına göstererek kapının altından içeri bıraktı. Çocukların örnek davranışı, işletme sahibi Mustafa Targay’ın takdirini toplarken güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Osmangazi ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), öğle saatlerinde namaz kılmak için iş yerini kilitleyerek ayrıldı. Bu sırada bakkalın önüne gelen iki öğrenci kardeş, kapının önünde bulunan meyve sularını aldı.

Namaza giden bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler takdir topladı

PARASINI BIRAKMAYI İHMAL ETMEDİLER

Kapının kilitli olduğunu fark eden kardeşler, aldıkları ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapının altından içeri bıraktı.

Namaza giden bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler takdir topladı

Öğrencilerin sergilediği örnek davranış, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan etkilenen işletme sahibi Mustafa Targay, duyarlılıklarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Namaza giden bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler takdir topladı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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