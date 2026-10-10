Namaza giden bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler takdir topladı
Bursa’da mahalle bakkalının kapısının kilitli olduğunu gören iki öğrenci kardeş, aldıkları meyve sularının ücretini güvenlik kamerasına göstererek kapının altından içeri bıraktı. Çocukların örnek davranışı, işletme sahibi Mustafa Targay’ın takdirini toplarken güvenlik kamerasına da yansıdı.
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Osmangazi ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), öğle saatlerinde namaz kılmak için iş yerini kilitleyerek ayrıldı. Bu sırada bakkalın önüne gelen iki öğrenci kardeş, kapının önünde bulunan meyve sularını aldı.
PARASINI BIRAKMAYI İHMAL ETMEDİLER
Kapının kilitli olduğunu fark eden kardeşler, aldıkları ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapının altından içeri bıraktı.
Öğrencilerin sergilediği örnek davranış, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan etkilenen işletme sahibi Mustafa Targay, duyarlılıklarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
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