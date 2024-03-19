Nisanda bile kar var! Avrupalı kayakçılar Hakkâri’yi keşfetti

Kayak sezonunun en erken açılıp en geç kapandığı yerlerden Hakkâri’deki Merga Bütan Kayak Merkezi, 174 santimetre karın bulunduğu pistleriyle Avrupa’dan gelen grupları ağırlıyor.

2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, ev sahipliği yaptığı binlerce yerli ve yabancı turistle bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, son bir ay içinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden üçüncü grubu ağırladıklarını belirterek “Avrupalılar da burayı yeni yeni keşfediyor.

Nisanın başına kadar Avrupa’dan grupları burada ağırlayacağız. Türkiye’de bu kadar karın olduğu, rahat kayak yapılabildiği başka bir kayak merkezi yok. Buradaki otel, kayak evi, telesiyej, teleski açık. Pistlerimiz gayet güzel. Nisan ayına kadar rahatlıkla burada kayak yapılabiliyor” dedi.