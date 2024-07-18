Piknik yaparken derenin ortasında mahsur kaldılar! Devreye beton pompası girdi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Temmuz 2024 22:15 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 22:17 - Güncelleme:

Rize, Güneysu, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Rize Güneysu'da piknik yapmak için girdikleri derenin debisi aniden yükselince derenin ortasındaki kayanın üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, beton pompası ile kurtarıldı.

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