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Piknik yaparken derenin ortasında mahsur kaldılar! Devreye beton pompası girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Piknik yaparken derenin ortasında mahsur kaldılar! Devreye beton pompası girdi
Rize, Güneysu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize Güneysu'da piknik yapmak için girdikleri derenin debisi aniden yükselince derenin ortasındaki kayanın üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, beton pompası ile kurtarıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Katarahte Deresi'nde gün boyu sakin olan debi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle aniden yükseldi.

Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Piknik yaparken derenin ortasında mahsur kaldılar! Devreye beton pompası girdi - 1. Resim

BETON POMPASINDAN YARDIM ALINDI

Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım istendi. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı.

Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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