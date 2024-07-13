Alev topunun arasında mahsur kaldı! Yaşlı kadını komşuları kurtardı

İznik'te 2 katlı evin üst katında çıkan yangında mahsur kalan yaşı kadın, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde saat 06.30 sıralarında Muzaffer S.'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan ve kısa sürede büyüyen alevler evin ikinci katını tamamen sardı.

KOMŞULARI KURTARDI

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan yaşlı bir kadın ise komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin gelmesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.