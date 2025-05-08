Resmen çevre katliamı! Çiftlikten gölete bıraktılar, bakanlık cezayı kesti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinden gölete atık bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri çiftliğe yaklaşık 1 milyon lira ceza kesti.

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.

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YAKLAŞIK 1 MİLYON CEZA KESİLDİ

Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.