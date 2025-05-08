Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Resmen çevre katliamı! Çiftlikten gölete bıraktılar, bakanlık cezayı kesti

Resmen çevre katliamı! Çiftlikten gölete bıraktılar, bakanlık cezayı kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinden gölete atık bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri çiftliğe yaklaşık 1 milyon lira ceza kesti.

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON CEZA KESİLDİ

Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Resmen çevre katliamı! Çiftlikten gölete bıraktılar, bakanlık cezayı kesti - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

FETÖ yeniden ayaklanmak için 5 şehri seçti: ByLock gitti, Signal ve Jitsi geldiManchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cenazelerin tartışmalı geleneği son buluyor! Kredi çekip borca giriyorlardı... Valilik 'haram' dedi - YaşamCenazelerin tartışmalı geleneği son buluyor!Canlı yayındayken 10 metre önüne yıldırım düştü! "Çay bardağını fırlattım" - YaşamCanlı yayındayken 10 metre önüne yıldırım düştü!4 bin dolara lolipop aldı! 8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 70 bin şeker sipariş etti - YaşamAnnesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop aldı!Tavuk döner satan işletmelere rekor ceza! Kurallara uymamanın bedeli ağır oldu - YaşamTavuk döner satan işletmelere rekor ceza!Sinop Boyabat'ı sağanak vurdu! Gök gürledi, ilçe sular altında kaldı - YaşamGök gürledi, ilçe sular altında kaldıKurban bayramı için kurbanlıklar yola çıktı! Doğu Anadolu'dan büyük sevkiyat - YaşamKurbanlıklar yola çıktı! Büyük sevkiyat başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...