Resmen çevre katliamı! Çiftlikten gölete bıraktılar, bakanlık cezayı kesti
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinden gölete atık bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri çiftliğe yaklaşık 1 milyon lira ceza kesti.
Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.
YAKLAŞIK 1 MİLYON CEZA KESİLDİ
Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar