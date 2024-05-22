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Haberler > Yaşam > Sadece 18 yıl önce tespit edildi... Toprakla bağlantısı yok, 1 yıl boyunca yer değiştiriyor

Sadece 18 yıl önce tespit edildi... Toprakla bağlantısı yok, 1 yıl boyunca yer değiştiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sadece 18 yıl önce tespit edildi... Toprakla bağlantısı yok, 1 yıl boyunca yer değiştiriyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyündeki gölde 2006 yılında tespit edilen "yüzen adalar" ziyaretçilerini bekliyor. Adaların toprakla bağlantısı bulunmuyor ve 1 yıl boyunca yer değiştiriyor.

Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor.

Sadece 18 yıl önce tespit edildi... Toprakla bağlantısı yok, 1 yıl boyunca yer değiştiriyor - 1. Resim

Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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