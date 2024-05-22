Sadece 18 yıl önce tespit edildi... Toprakla bağlantısı yok, 1 yıl boyunca yer değiştiriyor
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan merkeze bağlı Ahmetli köyündeki gölde 2006 yılında tespit edilen "yüzen adalar" ziyaretçilerini bekliyor. Adaların toprakla bağlantısı bulunmuyor ve 1 yıl boyunca yer değiştiriyor.
Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, vatandaşların ilgisini çekiyor.
Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmetli köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor.
Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.