Sağanaklar, tamamen kuruyan gölete can suyu oldu

Sağanaklar, tamamen kuruyan gölete can suyu oldu

Kırıkkale'de uzun süren kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak araziye dönen gölet, sağanağın ardından yeniden dolmaya başladı. Su seviyesinin yüzde 50'den fazlasının yükseldiği gölet, köylüler için adeta umut kaynağı oldu.

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak hale gelen Ahılı köyündeki gölet, uzun süren susuzluğun ardından etkili olan sağanak yağışla yeniden dolmaya başladı.

SU SEVİYESİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Tarım arazilerini besleyen gölette su seviyesinin yüzde 50'den fazlası yükseldi. Yaz boyunca derin çatlakların oluştuğu gölet yatağında şimdi su birikintileri yerini aldı. Göletin yeniden dolması, hem tarımsal sulama için hem de köy halkının gelecekteki su ihtiyacı için umut oldu.

"TARIMSAL SULAMA İÇİN UMUT OLDU"

Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan göletin yağışlarla yeniden dolmaya başladığını söyledi. Doğan, göletin yüzde 50'den fazlasının dolduğunu ve tarımsal sulama için umut olduğunu belirtti.

Muhtar Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Göletimizde hiç su yoktu, adeta kurumuş, çöle dönmüştü o bölge. Sağanak yağıştan dolayı göletimizin yüzde 50'sinden fazlası doldu. Kışın da böyle devam ederse gelecek yaz su sıkıntımız olmaz inşallah. Yağışların etkisi tarıma faydalı oluyor. Tarımsal sulamada kullanıyoruz. Orada su olmadığı zaman doğal olarak tarım yapamıyorum. Şimdi dolmaya başladı. Sonbaharda ve kış mevsiminde yağan yağmur ve karla göletimiz dolup taşar."

