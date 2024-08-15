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Sahte hesapla tuzak! 'Kızımızın namusunu kirlettin' dediler binlerce lirasını aldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de sahte hesap dolandırıcılığının tuzağına düşen bir kişi "Kızımızın namusunu kirlettin" denilerek feci şekilde darp edildi. Mağdurun hesabından 124 bin lira alan dolandırıcılar tutuklandı. 

Sosyal medya dolandırıcılığı yine can yaktı. İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi.

Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

BUCA'DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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