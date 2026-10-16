Samed Ağırbaş Moskova'da Sıfır Atık ve döngüsel ekonomide uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Pragmatizmi: Teknolojik Liderlik, Temiz Yakıt ve COP31 Öncesinde Uluslararası Diyaloğun Çerçevesi" başlıklı oturumda konuştu. Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tüm ülkelerin sesinin eşit şekilde duyulmasını hedeflediklerini belirterek, sıfır atık ve gıda israfıyla mücadele konularının da öncelikler arasında yer alacağını belirtti.

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Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir üretim-tüketim modellerinin yaygınlaştırılması hedefiyle uluslararası ölçekte gelişimini sürdürüyor.

Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'e giden süreçte de sıfır atık yaklaşımı, iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesi bakımından önem taşıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen hazırlıklar, iklim eyleminde uygulamanın ve farklı paydaşlar arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Moskova'da bir dizi ziyarette bulunarak programlara katıldı.

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nde, Büyükelçi Tanju Bilgiç ile bir araya gelen Ağırbaş, "Görüşmemizde; Sıfır Atık vizyonumuz, çevre diplomasisi ve uluslararası alanda yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum." dedi.

SAHADAKİ SORUNLARIN DİPLOMASİ MASASINA TAŞINDIĞI BİR KONFERANS HEDEFİ

Ağırbaş ardından Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen "İklim Pragmatizmi: Teknolojik Liderlik, Temiz Yakıt ve COP31 Öncesinde Uluslararası Diyaloğun Çerçevesi" programına katıldı.

Samed Ağırbaş Moskova'da Sıfır Atık ve döngüsel ekonomide uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve İklim ile Su Kaynakları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev'in moderatörlüğündeki programda; Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Moğolistan Enerji Bakanı Naidalaa Badrakh ve TATNEFT Genel Müdürü Nail Maganov da yer aldı.

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde COP31 hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin sahadaki sorunların diplomasi masasına taşındığı bir iklim konferansı düzenleme hedefini vurguladı.

"8 MİLYON İNSAN AÇLIK VE SUSUZLUĞA BAĞLI NEDENLERDEN HAYATINI KAYBETTİ"

"İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ekonomik ve teknolojik imkanları dikkate alınmalı. Dünyada açlık ve susuzluğa bağlı nedenlerden dolayı 8 milyon insan hayatını kaybetti." diyen Ağırbaş, gelişmiş ülkelerin yeni enerji teknolojilerine daha kolay ulaşabildiğini ancak bazı ülkelerin nükleer enerji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirecek finansal kaynaklardan yoksun olduğu sorununa dikkat çekti.

Fosil yakıtlardan çıkış tartışılırken enerjiye erişimde yaşanan eşitsizliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, "İnsanların bazı ülkelerde enerjiyi elde edebilecekleri tek kaynak kömür olabilir, fosil yakıtlar olabilir." dedi.

Samed Ağırbaş Moskova'da Sıfır Atık ve döngüsel ekonomide uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın Türkiye'nin 81 ilinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ağırbaş, sıfır atık çalışmalarını deniz, göl ve diğer su kaynaklarını kapsayan "Sıfır Atık Mavi" ile karasal atık yönetimi olmak üzere iki ana başlıkta ele aldıklarını belirterek, BM ile yürütülen çalışmalar kapsamında dünyadaki en iyi 20 sıfır atık uygulamasını seçerek uluslararası kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.

Gıda israfına da dikkat çeken Ağırbaş, "Bugün dünyada müthiş bir gıda israfı var. Ne yazık ki dünyanın bir tarafında insanlar açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybederken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı çalışma yapıyor." dedi.

"RUSYA İLE DENİZLERDE 'SIFIR ATIK' HEDEFİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ"

Türkiye ve Rusya'nın denizlerde sıfır atık hedefi doğrultusunda iş birliği yapabileceğini söyleyen Ağırbaş, "COP31 kapsamında Rus yetkililerle görüşeceğiz. Karasal atıklar meselesini de ele alacağız." dedi.

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığını vurgulayan Ağırbaş, kaynakların korunması, emisyonların azaltılması ve üretim-tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Her ürünün üretiminde su, enerji ve ham madde kullanıldığını hatırlatan Ağırbaş, ürünlerin yeniden kullanılması, onarılması ve geri dönüştürülmesiyle bu kaynakların değerinin korunabileceğini belirtti.

Samed Ağırbaş Moskova'da Sıfır Atık ve döngüsel ekonomide uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Atıklardan yakıt üretiminin, yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi mümkün olmayan belirli atık türleri için bir seçenek olabileceğini ifade eden Ağırbaş, bu süreçlerin çevresel etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ağırbaş, atık oluşumunu önlemenin her zaman ilk sırada tutulması gerektiğini vurguladı.

RUSYA VE ÖZEL SEKTÖRLE ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLEBİLİR

Uluslararası iş birliklerinin sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedeflerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Ağırbaş, Rusya ve özel sektörle bilgi ve deneyim paylaşımının ortak projelere dönüştürülebileceğine işaret etti.

AĞIRBAŞ, ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Moskova'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de bir araya gelen Ağırbaş, "Sıfır Atık idealini dünyanın dört bir yanında aynı inanç ve kararlılıkla büyütmek, daha yaşanabilir bir gelecek için ortak bir irade oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı mücadeleye verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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