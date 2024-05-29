Seçildikten sonra ilk icraatı bu oldu! Mahalleli bayram etti, karnı doyan halay çekti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum’un Oltu ilçesinde muhtar seçilen Necdet Kamacı, ilk icraat olarak köyünün tanıtımı için program yaptı. Okul bahçesinde toplanan mahalleliye Oltu cağ kebabı ikram edildi. Karnını doyuran halayın başına geçti, o anlar kamerada...
Oltu ilçesi Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, seçimi kazandıktan sonra köy tanıtım programı düzenledi.
MAHALLELİYE OLTU CAĞ KEBABI İKRAM EDİLDİ
Muhtar köyün okul bahçesinde toplanan vatandaşlara Oltu cağ kebabı ve semaver çayı ikram etti, orkestra eşliğinde halaylar çekti.
"KÜSLÜK DEĞİL, BİRLİK BERABERLİK İSTİYORUM"
Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, "Bugün köyümüzün tanıtım programı düzenledik. Köyümüzde yaşayanları birbiriyle kaynaştırmak, aramızdaki dargınlıkları ortadan kaldırmak, kimse kimse ile küs olmasın birlik beraberlik olsun istiyoruz. Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapacağım" dedi.
Köy tanıtım programına; Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Erzurum Büyük Şehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Karaoğlu, Erzurum Büyük Şehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Çelik, Oltu Orman İşletmesi Şube Müdürü Atakan Akalan, MHP Oltu ilçe Başkanı Veda Sağlam, belediye meclis üyeleri, Avukat Muharrem Kalyon ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı