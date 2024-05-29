Seçildikten sonra ilk icraatı bu oldu! Mahalleli bayram etti, karnı doyan halay çekti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2024 10:15 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 10:41 - Güncelleme:

Oltu, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’un Oltu ilçesinde muhtar seçilen Necdet Kamacı, ilk icraat olarak köyünün tanıtımı için program yaptı. Okul bahçesinde toplanan mahalleliye Oltu cağ kebabı ikram edildi. Karnını doyuran halayın başına geçti, o anlar kamerada...