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Sel, köyü ikiye böldü! Ekipler, hamile kadın için seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sel, köyü ikiye böldü! Ekipler, hamile kadın için seferber oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş’ta sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle köy yolu ikiye ayrılırken, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri doğum sancısı başlayan kadına ulaşmak için seferber oldu.

Muş’ta bir haftadır süren sağanak yağış bazı yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hasköy ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yerkaya köyüne bağlı Yapraklı mezrasında doğum sancısı başlayan 34 yaşındaki Ş.Ö. için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İkiye ayrılan yol nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri ise İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler, sel felaketinin yaşandığı Mezrada doğum sancısı yaşayan bir kadına ulaşmak için yoğun çaba harcadı. İl Özel İdaresi ekipleri, selin neden olduğu yolların onarımı için çalışırken, sağlık ekipleri ise köydeki hastaya ulaşmak ve gerekli müdahaleleri yapmak için görevlerini yerine getirdi.

Evde ilk müdahalesi yapılan Ş.Ö., ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Ş.Ö.’nün doğum yaptığı ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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