Seyyide Ferayi Arvas dualarla defnedildi

Seyyid Abdülgani Arvasi hazretlerinin torunlarından Ali Arvas’ın dün vefat eden muhterem hanımı, M. Şefik, M. Sıddık, Abdulhakim ve Abdullah Arvas’ın anneleri Seyyide Ferayi Arvas dualarla ebediyete uğurlandı.

Merhumenin cenazesi dün öğle vakti, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde M. Sıddık Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Yakuplu Kabristan’ına defnedildi. Çevresinde çok sevilen Ferayi Arvas Hanımefendi (74) cömert ve çok yardımsever olarak biliniyordu. Merhumeye Allahü teâladan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.