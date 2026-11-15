Anlaşma masasını deviren istihbarat iddiası: "İran, Trump ve kabinesini İHA'larla hedef alacak"

İsrail basını, Mossad'ın İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik İHA saldırısı planladığına ilişkin istihbaratı CIA ile paylaştığını öne sürdü. İddiaların ardından Trump ve bazı kabine üyelerinin güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı bakanların ise güvenli tesislere yerleştirildiği iddia edildi.

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İsrail basını, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin üst düzey isimlerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı planladığı yönünde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın söz konusu tehdide ilişkin bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) aktardığı öne sürüldü.

İsrail Hayom gazetesinin İsrailli ve ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın Trump ve bazı üst düzey ABD'li yetkililere yönelik saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin istihbaratın, başka bir Batılı istihbarat servisi tarafından da doğrulandığı iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması ihtimalinin son günlerde ciddi ölçüde gerilediğini savundu. Bu durumun nedenlerinden biri olarak da Mossad'ın CIA ile paylaştığı saldırı istihbaratını gösterdi.

İddiaya göre paylaşılan bilgiler, İran'ın patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı düzenleme ihtimaline işaret ediyor. Yetkililer, bu tür saldırıların geleneksel güvenlik tedbirleriyle engellenmesinin güç olabileceğini ileri sürdü.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI" İDDİASI

İstihbarat paylaşımının ardından Washington yönetiminde güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öne sürüldü. Haberde, risk altında olduğu değerlendirilen ABD'li yetkililerin açık hava etkinliklerine katılımını azalttığı, bazı isimlerin ise geçici olarak konutlarından alınarak güvenli tesislere yerleştirildiği iddia edildi.

Trump'ın kamuya açık programlarında da İHA saldırılarına karşı özel güvenlik sistemlerinin devreye sokulduğu belirtildi. Ara seçimler öncesinde açık alanlarda düzenlenmesi planlanan bazı etkinliklerin ise güvenlik endişeleri nedeniyle azaltıldığı ileri sürüldü.

İsrail Hayom'un haberinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirlerden etkilendiği iddiasına yer verildi. Hegseth'in askeri bir üsse taşındığı öne sürüldü.

MOSSAD DİREKTÖRÜ WASHINGTON'DA

Öte yandan Mossad Direktörü Roman Gofman'ın, İran'a yönelik olası saldırıları görüşmek üzere Washington'da Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Gofman'ın ziyaretinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusunda Trump yönetimine baskı yaptığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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