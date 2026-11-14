Trump, Şi ve Putin aynı masada: Kritik zirvenin tarihi ve yeri açıklandı

Moskova, Washington ve Pekin arasında bir süredir diplomatik temaslara konu olan üçlü zirve için anlaşmaya varıldı. Putin, Trump ve Şi Cinping, 19 Kasım'da Çin'de bir araya gelecek. Görüşmede nükleer silahların azaltılması ve İran başta olmak üzere küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Rusya, ABD ve Çin liderlerini aynı masada buluşturacak üçlü görüşmenin tarihi netleşti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 19 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, Putin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gideceğini belirtti.

Trump, Şi ve Putin aynı masada: Kritik zirvenin tarihini ve yeri açıklandı

ÜÇLÜ ZİRVE FİKRİ EKİM AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Üç ülke liderinin bir araya gelmesi fikri ilk kez ekim ayında gündeme taşınmıştı. Wall Street Journal'da yer alan haberde, Putin'in Trump ve Şi ile bir görüşme yapılmasını önerdiği ve bu buluşmada Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunun ele alınmasını istediği öne sürülmüştü.

Trump, Şi ve Putin aynı masada: Kritik zirvenin tarihini ve yeri açıklandı

Kremlin Sözcüsü Peskov ise 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, üç liderin Çin'deki APEC Zirvesi'ne katılma ihtimali nedeniyle böyle bir görüşmenin gündeme geldiğini doğrulamış ancak toplantı ve gündemine ilişkin herhangi bir somut anlaşma bulunmadığını belirtmişti.

GÖRÜŞMEDE İRAN VE NÜKLEER SİLAHLAR MASADA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales de Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'i kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. Wales, Çin programı kapsamında Trump'ın önce Şi Cinping ile ikili görüşme yapacağını, ardından Putin'in de katılacağı üçlü buluşmaya geçileceğini bildirmişti.

Trump, Şi ve Putin aynı masada: Kritik zirvenin tarihini ve yeri açıklandı

ABD yönetiminden bir yetkiliye göre Trump, üçlü görüşmede dünyadaki nükleer silahların azaltılması konusunu gündeme getirecek. İran meselesinin de ele alınması beklenirken, Ukrayna konusunun bu toplantının gündeminde yer almasının planlanmadığı belirtildi.

Washington yönetimi görüşmeden hemen bir anlaşma çıkmasını beklemiyor. ABD'li yetkililer, buluşmayı üç ülke lideri arasında kurulacak ilk doğrudan temaslardan biri ve ilerideki görüşmeler için başlangıç olarak değerlendiriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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