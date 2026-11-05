Putin'in, ABD ile doğrudan müzakere masasına oturması için Tahran'a arabuluculuk teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İran Yüksek Siber Uzay Konseyi Üyesi Zergami, Washington'un talebini Moskova üzerinden ilettiğini ancak Tahran yönetiminin doğrudan görüşme önerisini reddettiğini açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi trafiğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İran Yüksek Siber Uzay Konseyi Üyesi İzzetullah Zergami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington ile Tahran arasında doğrudan müzakerelerin başlaması için devreye girdiğini ancak İran'ın bu öneriyi kabul etmediğini öne sürdü.

İran devlet televizyonuna konuşan Zergami, Putin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai arasında 2 Kasım'da gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump: Seçimi kaybetmemizin sebebi İran savaşı

ABD, RUSYA'DAN ARABULUCULUK İSTEDİ

Zergami'nin aktardığına göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin ile yaptığı görüşmede Washington'un İran'la doğrudan temas kurmak istediğini iletti.

Putin devreye girdi, İran'dan ABD'nin teklifine ret geldi

Witkoff, ABD'nin artık arabulucular üzerinden ilerlemek istemediğini, Tahran yönetimiyle doğrudan ve yüz yüze müzakereyi tercih ettiğini belirterek Moskova'dan bu konuda arabuluculuk yapmasını talep etti.

Putin devreye girdi, İran'dan ABD'nin teklifine ret geldi

PUTİN İKİ TEMSİLCİ GÖNDERDİ

ABD'nin talebinin ardından Putin'in İran'la temasa geçtiği öne sürüldü. Zergami, Rus liderin iki temsilcisini İran'a göndererek Muhsin Rızai ile görüştürdüğünü ve Tahran yönetiminden Washington'un doğrudan müzakere teklifine olumlu cevap vermesini istediğini söyledi.

Zergami, İran'ın ABD ile doğrudan görüşme önerisini reddettiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala