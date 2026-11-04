Trump, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde İran savaşının etkili olduğunu kabul etti. Demokratlarla uzlaşma mesajı da veren ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Savaşın seçmen tercihlerini değiştireceğini önceden bildiğini belirten Trump, buna rağmen İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyeceklerini söyledi.

"BEN ADAY OLSAYDIM KAZANIRDIK"

Trump, Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilginin en önemli nedenlerinden birinin İran savaşı olduğunu kabul etti.

Kendisi aday olsaydı seçimi kazanacaklarını savunan Trump, seçmenlerin kendisine duyduğu desteği Cumhuriyetçi adaylara yansıtamadığını ifade etti.

Trump: Seçimi kaybetmemizin sebebi İran savaşı

DEMOKRATLARA DA MESAJ VERDİ

Trump, kendisini görevden almaya yönelik adımların Demokratlar açısından ağır sonuçları olacağını öne sürdü.

Trump, Demokratlarla ilişkilerine dair ise daha ılımlı mesajlar verdi. Yıkıcı bir tutum sergilemedikleri takdirde Demokratlarla iyi geçinebileceğini belirten ABD Başkanı, karşı taraftan bazı konuları görüşmek üzere telefon aldıklarını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

İran savaşının seçim sonuçlarını etkileyeceğini bildiğini dile getiren Trump, buna rağmen askeri operasyon kararından geri adım atmayacağını vurguladı.

İran'ın nükleer silah elde etmesine izin veremeyeceklerini belirten Trump, savaşta farklı bir yol izlemeyeceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Seçim kaybının nedeninin büyük ölçüde İran savaşı olduğu doğru. Seçim kağıdında olsaydım, ben oy pusulasında olsaydım kazanırdık ancak bana olan sevgilerini adaylarımıza aktaramadık.

Endişe duymuyorum. Beni azletmeye çalışmaları da onların sonu olur. Yıkıcı olmak istemezlerse muhtemelen Demokratlarla iyi geçineceğim. Halihazırda aradılar, bazı konularda konuşmak istiyorlar. Bu iyi bir durum.

Savaşın seçimi etkileyeceğini biliyordum ama İran'ın nükleer silahları el geçirmesi gerçekten söz konusu olamaz.

Savaş konusunda da farklı herhangi bir şey yapmazdım. Onların bütün ordusunu yok ettik. Hava savunmaları yok, donanmaları yok. Bütün savunmalara imha oldu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala