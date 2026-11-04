ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı ağır yenilginin ardından Başkan Yardımcısı JD Vance'den önemli bir itiraf geldi. Seçmenlerin Demokratlara yönelmesinin nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri gösteren Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaştır. Başkan'ın kendisi de dün gece bunu söyledi" dedi.

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ABD'de 3 Kasım ara seçimleri, Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda çoğunluğu Cumhuriyetçilerden almasıyla sonuçlandı.

Amerikan siyasetinde "mavi tsunami" olarak nitelendirilen seçim sonuçları, birçok tarihi ilki de beraberinde getirdi. Michigan'dan ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilirken, Teksas ilk Latin kökenli kadın valisine kavuştu. Seçilen Kongre üyeleri 3 Ocak 2027'de yemin ederek görevlerine başlayacak.

ABD Başkan Yardımcısı Vance seçim yenilgisini İsrail'e bağladı! "Halkımız bizi sandıkta uyardı"

Cumhuriyetçilerin ağır yenilgisinin ardından Washington'da seçim sonuçlarının nedenleri tartışılmaya başlandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den de yenilgiye ilişkin açıklama geldi. Vance, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçilerin kaybetmesinin nedenleri arasında İran savaşını, hayat pahalılığını ve İsrail ile ilişkileri gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance seçim yenilgisini İsrail'e bağladı! "Halkımız bizi sandıkta uyardı"

SEÇİM SONUÇLARINI BÖYLE YORUMLADI

Vance, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimizdeki veri analistlerinin üzerinde durduğu konulardan biri seçmen kitlesinin 2024 yılına yeterince yakın olup olmadığıydı. Demokratların ezici bir zafer kazanacağını gösteren anketlere rağmen veriler, bazı eyaletlerde katılımın iyi, bazılarında ise çok iyi olduğunu gösteriyordu. Hiçbir eyalette felaket seviyesinde değildi. Ekibimizde gerçek bir iyimserlik vardı. Seçmenlerimiz sandığa geliyordu.

Bu yüzden tanıdığım en zeki veri uzmanına dünyayı şaşırtıp şaşırtmayacağımızı sordum. Bana, 'Hayır. Anketlerin gösterdiğinden daha iyi sonuç alabiliriz. Ancak veriler, 2024'te Trump/Vance'e oy veren birçok seçmenin öfkeli olduğunu ve Demokratlara oy vermeyi planladığını gösteriyor. Seçmenlerimiz sandığa geliyor ama bize oy vermeyebilirler' dedi.

Şimdi bakıldığında bu sözler kehanet gibi görünüyor. Seçmenlerimiz gerçekten sandığa geldi. Örneğin Florida'da seçmen kitlesi Demokratlara kıyasla 9 puan daha fazla Cumhuriyetçi ağırlıklıydı. Bu, 2024'e göre yalnızca birkaç puanlık bir gerilemeydi. Elbette katılım konusunda daha iyi olabileceğimiz yerler vardı. Ancak asıl sorun katılım değildi. Asıl sorun, 2024'te Trump/Vance'e oy veren birçok kişinin 2026'da Demokratlara oy vermesiydi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance seçim yenilgisini İsrail'e bağladı! "Halkımız bizi sandıkta uyardı"

Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamak için birçok tartışma yaşanacak. Çok saygı duyduğum bir anketçi, seçim kampanyasının son döneminde ekonomiyle ilgili mesajlarımızın yeterince güçlü olmadığını söyledi. Eminim öyledir.

Ancak neden kaybettiğimiz neredeyse herkes için ortada.

Siyasette tanıdığım en zeki insanlardan biri olan başka bir anketçi, dün bana genel oylamayı 13 puan farkla kaybedeceğimizi söyledi. Salı gününe girerken karamsardım ama bu tahmin beni bile şaşırttı. Kendi anketlerinde, 2024'te Trump'a oy veren birçok seçmenin öfkeli olduğunu ve Demokratlara oy vermeyi planladığını görmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Vance seçim yenilgisini İsrail'e bağladı! "Halkımız bizi sandıkta uyardı"

"İSRAİL İLE İLİŞKİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZİ İSTİYORLAR"

Bu seçmenlere yeniden Cumhuriyetçilere oy vermelerini neyin sağlayacağını sordu. Cevapların neredeyse tamamı dört başlıkta toplandı: Savaşı bitirin. Hayat pahalılığına ve enflasyona odaklanın. Önce Amerika. İsrail ile ilişkimizi değiştirin.

ABD Başkan Yardımcısı Vance seçim yenilgisini İsrail'e bağladı! "Halkımız bizi sandıkta uyardı"

Seçmenlerimiz sandığa geldi. Birçoğunun Demokratlara oy vermesinin nedeni bu dört başlıktı. Bu değerlendirme, seçim sonuçlarını doğru tahmin eden bir anketçiye dayanıyor.

Pazartesi günü birçok kişi Rachel Campos Duffy'yi çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunduğu için eleştiriyordu. Oysa siyasi tavsiyesi oldukça sağlammış.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca gerçeklerin çarpıtıldığını göreceğiz. Yerleşik düzenin siyasetçileri sorunlarımızın çözümünün af olduğunu söyleyecek. Yasa dışı işçi çalıştıran işletmelere daha fazla odaklanılması gibi denetim değişikliklerine açığım. Ancak af politikasını savunan herkes size yalan söylüyor.

Kaybetmemizin nedeni savaştır. Başkan'ın kendisi de dün gece bunu söyledi.

Eğer bunun uğruna değer olduğunu, önümüzdeki altı yıl boyunca Senatoyu kaybetmeye değdiğini savunmak istiyorsanız, bunu açıkça söyleyin. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu iddia edin. Katılın ya da katılmayın, bu en azından dürüst bir yaklaşımdır.

Ancak herkes neden kaybettiğimizi biliyor. Bundan sonra ne yapacağımıza ilişkin her dürüst konuşma buradan başlamalıdır.

Ülkemize dair umudumu koruyorum. Öfkeli olan ve 'Ben size söylemiştim' demek isteyenlere sesleniyorum: Haklısınız, bize söylemiştiniz. Bu enerjinizi sizin dünya görüşünüzü paylaşan Cumhuriyetçileri seçmek için kullanın.

Sonuçlara öfkelenenler ise öfkelenmekte haklı. Gelin bu öfkeyi ülkemizi kurtarmak için yeniden harekete geçmekte kullanalım."

TRUMP'IN OĞLUNDAN VANCE'E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisine ilişkin açıklamasına destek verdi.

Vance'in paylaşımına ilişkin "Her kelimesine yüzde yüz katılıyorum" mesajını paylaştı.

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