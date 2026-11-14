İran'a yeni saldırı planı şimdilik rafa mı kalktı? Trump'ın kararında Erdoğan detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni bir provokasyon yaşanmadığı sürece İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak istemediği öne sürüldü. Reuters'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Türkiye ve Körfez ülkelerinin çağrılarını da dikkate alarak askeri seçeneği şimdilik rafa kaldırmayı değerlendirdiğini aktardı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusunda temkinli hareket ettiği ve yeni bir provokasyon yaşanmadığı sürece askeri operasyonlara dönmeyi düşünmediği iddia edildi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, üst düzey danışmanlarına, Tahran yönetimi veya Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ABD'ye yönelik yeni bir provokasyon gerçekleştirilmediği sürece saldırıların askıya alınması seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Trump'ın bu yaklaşımının, ulusal güvenlik danışmanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler ve istihbarat değerlendirmelerinin ardından şekillendiği belirtildi. ABD Başkanı'nın Orta Doğu'daki müttefiklerinin kapsamlı bir savaşın yeniden başlamaması yönündeki taleplerini de göz önünde bulundurduğu öne sürüldü.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERİ HATIRLATILDI

Kaynaklar, Trump'ın son iki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmelerine de dikkati çekti. Görüşmelerde iki liderin ABD Başkanı'na saldırıların sürdürülmemesi yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi. Bununla birlikte Trump'ın saldırıları yeniden başlatmama konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

TRUMP'TAN SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMASI

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Tahran ile diplomatik çözüm ihtimalini değerlendirmek amacıyla İran limanlarına yönelik ablukayı ve ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldı. Bu süreçte Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ABD ile temas halinde olduğu belirtildi.

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırı ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. İran'a yönelik askeri seçeneği istediği anda sonlandırabileceğini belirten Trump, müttefiklerinin talepleri doğrultusunda daha temkinli bir yol izlediklerini söylemişti.

Suudi Arabistan'ın kendisinden mevcut durumun devam etmesini istediğini aktaran Trump, "Suudi Arabistan, İran'ın parçalanıyor olması nedeniyle benden durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; hepsi bu bekleme sürecini tercih ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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