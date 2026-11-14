Trump sonrası Türkiye-ABD ilişkileri ne olacak? Demokratlar itiraf etti

ABD'de 2028 başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Türkiye'ye ilişkin açıklamalar geldi. California Valisi Gavin Newsom, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki ilişkiyi değerlendirerek "Boşanma bir seçenek değil" dedi. Türkiye'ye yönelik yaptırım girişimleriyle tanınan Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise Senato liderliğine adaylığını açıkladı. Van Hollen'ın ailesinin Ankara geçmişi de yeniden öne çıktı.

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ABD'de ara seçimlerin ardından Demokrat Parti'de başlayan liderlik mücadelesi sürerken Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalar geldi. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılan California Valisi Gavin Newsom, Donald Trump'ın görev süresinin sona ermesinin ardından Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin nasıl şekillenebileceğine ilişkin konuştu.

Öte yandan geçmişte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen Senatör Chris Van Hollen, Demokratların Senato liderliği için yarışa girdi.

ABD'nin California Valisi Gavin Newsom

TRUMP SONRASI TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2028 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayları arasında adı geçen California Valisi Gavin Newsom, Antalya'da Studio Recap'ten Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorularını cevapladı.

Newsom'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel ilişkilerin, Trump sonrası dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceği soruldu.

Demokrat Vali, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam etmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, daha önce de söylediğim gibi; kapalı bir yumruk değil, açık bir el. Boşanma bir seçenek değil. Ortak geleceğimizin şartlarını birlikte bulmak zorundayız. Bu yüzden iyi ilişkilere sahip olmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum."

"TRUMP İLE CUMHURBAŞKANINIZIN İLİŞKİSİ BENZERSİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiye ayrıca değinen Newsom, iki liderin kişisel bağlarının geleceğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.

Newsom, "Elbette Donald Trump'ın sizin cumhurbaşkanınızla olan ilişkisi benzersiz. Bunun ne ölçüde devam edeceği açık bir soru" dedi.

ABD'den farklı düzeylerde yetkililerin Türkiye ile temaslarının önemine işaret eden Newsom, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde pek çok farklı belediye başkanı, temsilci ve bakanla bu kadar çok görüşme yapılması, ortak zemin ve ortak çıkarlar bulunması çok faydalı ve yapıcı oldu. Bu açıdan bakıldığında gelecekte de güçlü bir ilişkinin devam edeceğini öngörmem için elimizde çok güçlü göstergeler var."

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CHRİS VAN HOLLEN TÜRKİYE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Newsom'un açıklamalarıyla aynı dönemde Demokrat Parti'de Senato liderliği için yeni bir yarış başladı.

Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Demokratların Senato çoğunluk liderliği için mevcut lider Chuck Schumer'a rakip olacağını açıkladı.

MS Now'a konuşan Van Hollen, ara seçim sonuçlarının seçmenlerden mevcut siyasi anlayışa karşı bir mesaj taşıdığını söyledi.

"Statükoyu ve alışılmış siyaset anlayışını reddetme" mesajına işaret eden Van Hollen, "Bunu gerçekleştirmek için yeni bir liderliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Demokrat senatörlerin yeni liderlerini belirlemek için 1 Aralık'ta gizli oylama yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARILARININ MİMARLARINDAN

Chris Van Hollen, geçmişte Türkiye'nin Suriye politikası, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ve Yunanistan ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Ankara'ya karşı yaptırım uygulanmasını isteyen isimler arasında yer aldı.

Van Hollen, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte Ekim 2019'da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı kapsamlı bir yaptırım tasarısı hazırladı.

Tasarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil üst düzey Türk yetkililere, bankalara, enerji sektörüne ve savunma sanayisine yaptırım uygulanması öngörülüyordu.

Demokrat Senatör, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından CAATSA yaptırımlarını destekledi. Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasını savunan Van Hollen, Türkiye'ye F-16 satışına da uzun süre karşı çıktı.

F-16 SATIŞINDA TÜRKİYE'DEN GÜVENCE İSTEMİŞTİ

Van Hollen, Şubat 2024'te Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemeyeceğini açıkladı.

Demokrat Senatör, bu kararını Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Biden yönetiminden Suriye, Yunanistan ve Ermenistan konularında aldığı güvencelere dayandırdı.

Bununla birlikte Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik askerî faaliyetlerine karşı çıkmayı sürdürdü.

Van Hollen, Aralık 2024'te de Lindsey Graham ile birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerî faaliyetlerine karşı yeni bir yaptırım tasarısı sundu.

Tasarı, Türk yetkililere ve finans kuruluşlarına yaptırımlar uygulanmasını, Türkiye'ye askerî yardımların durdurulmasını ve Türk devlet tahvillerinin ABD'li yatırımcılar tarafından satın alınmasının yasaklanmasını içeriyordu.

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BABASI ANKARA'DA GÖREV YAPMIŞTI!

Senatör Chris Van Hollen'ın ailesinin Türkiye ile geçmişe dayanan bir bağı bulunuyor.

Babası Christopher Van Hollen Sr., 1965-1968 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde siyasi müşavir olarak görev yaptı.

ABD Kongre Kütüphanesi arşivindeki mülakatında Türkiye'deki görev yıllarını anlatan eski diplomat, Türk yetkililerle ilişkilerine dair olumlu ifadeler kullanmıştı.

Christopher Van Hollen Sr., "Türklerle çalışmak oldukça kolaydı. Genel olarak ABD-Türkiye ilişkileri oldukça iyiydi ve bu durum işleri kolaylaştırmış olabilir" demişti.

Türkiye'nin o dönemde ABD'deki konumuna da değinen eski diplomat, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça iyi bir üne sahipti. Bunun bir kısmı, Türklerin Kore'deki ABD çabalarına asker göndererek verdikleri desteğe dayanıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Christopher Van Hollen Sr., Ankara'da görev yaptığı dönemde Türkiye'nin NATO açısından taşıdığı stratejik önemi de anlatmıştı.

Kıbrıs meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin merkezinde yer aldığını söyleyen eski diplomat ABD'nin iki NATO müttefiki arasında denge kurmaya çalıştığını aktardı.

Van Hollen Sr., "Türkiye, Sovyetler Birliği ile olan sınırı nedeniyle NATO bağlamında çok önemli görülüyordu" demişti.

Eski diplomat, Türkiye'nin Sovyet tehdidine karşı desteklenmesinin ABD'nin askerî yardım politikasında önemli bir unsur olduğunu da anlattı.

Kıbrıs konusunda ise Türkiye'nin Yunanistan'ın ENOSIS hedefinden ciddi endişe duyduğunu söylemişti.

Van Hollen Sr., ABD'deki Yunan kökenli nüfusun Türk kökenli nüfustan fazla olmasının Washington'da Yunanistan lehine iç siyasi baskı oluşturduğunu da itiraf etmişti.

DEMOKRATLARDA GÖZLER 2028 SEÇİMLERİNE ÇEVRİLDİ

California Valisi Gavin Newsom, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada 2028 başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü kabul etmiş, nihai kararını ara seçimlerden sonra vereceğini söylemişti.

Demokrat Parti'de Senato liderliği için yarışan Chris Van Hollen ise Trump yönetimine karşı daha sert bir siyasi çizgi izlenmesini isteyen isimler arasında bulunuyor.

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