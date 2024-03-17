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Haberler > Yaşam > Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler...

Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, kendine has özellikleri bulunan "Suruç koyunu" geçtiğimiz aylarda koruma altına alınmıştı. Şimdide tescil çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından birlikte gerçekleştirilen Hayvan Gen Kaynakları Koruma Projesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda ilk defa Şanlıurfa’ya özgü olan Suruç koyununun koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler... - 1. Resim

DİĞER IRKLARDAN FAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmada, bölgede halk arasında "Suruç koyunu" olarak adlandırılan koyunun, baş yapısı, boyu, kuyruğu, kilosu ve süt verimiyle diğer ırklardan farklılık gösterdiği belirlendi. Çalışmaların ardından Suruç koyununun tescili için de girişimlerde bulunulacak.

Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler... - 2. Resim

Suruç Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesine başvuruda bulunacak.

Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler... - 3. Resim

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş yaptığı yazılı bir açıklamada, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Suruç Belediyesi olarak, Suruç narını AB Komisyonu tarafından Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillenmiştik. Şimdi de ülke hayvancılığının gelişimi konusunda, yerli küçükbaş ve büyükbaş hayvan ırklarının ıslahı için çalışmalarımızı İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürüyoruz. İlçemiz için büyük bir öneme sahip olan, kaybolmaya yüz tutmuş, yöreye has bir koyun ırkını tescilleme çalışmalarını takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Suruç narından sonra Suruç koyununun da tescillenmiş olduğunu göreceğiz” dedi.
Yılardır Suruç koyunu besleyen Mustafa Çevik, her yönüyle diğer koyunlardan farklı olan Suruç koyununun tescillenmesini istediklerini dile getirdi.

Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler... - 4. Resim

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da kendine has özellikleri bulunan "Suruç koyunu" için tescili ile beraber Şanlıurfa'nın önemli hayvan gen kaynaklarından olan Suruç koyununun neslinin devamının sağlaması ve verim kabiliyetlerini artırılması hedefleniyor. Tecille birlikte yetiştiricilere de ciddi anlamda devlet desteği sağlanacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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