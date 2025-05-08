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SOLOTÜRK gösterisi iptal edildi! Sebebi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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SOLOTÜRK gösterisi iptal edildi! Sebebi belli oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Elazığ’da yapacağı gösteri uçuşu, iptal edildi. Gerekçe olarak ise hava şartları gösterildi.

Yaptığı gösteriler ile dosta güven düşmana korku vermenin yanı sıra herkesi kendisine hayran bırakan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Elazığ'daki uçuşu iptal edildi.

UÇUŞ İPTAL, SOLOTÜRK HAVALANAMADI

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibi, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bulundukları Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanamadı.

SOLOTÜRK gösterisi iptal edildi! Sebebi belli oldu - 1. Resim

Uçuş, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

SOLOTÜRK gösterisi iptal edildi! Sebebi belli oldu - 2. Resim

SOLOTÜRK EKİBİ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine etkinlik alanına gelen SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşunu bekleyen kalabalığı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOLOTÜRK gösterisi iptal edildi! Sebebi belli oldu - 3. Resim

Ekip adına açıklama yapan SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen, gösterinin hava muhalefetinden dolayı iptal edildiğini belirterek, "Kalkış meydanımız olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında çok şiddetli rüzgar nedeniyle bugün gösterimizi çok üzülerek iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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