Taksimetre açmadan turistten 600 lira istedi! Taksici çektiği fiyatın 16 katını ödeyecek

Beyoğlu’nda turistlere taksimetre açmayarak pazarlık usulü fiyat söyleyen taksi şoförüne 9.574 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’u ziyaret eden bir turist, Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe Sarayı’na gitmek için taksiye binmek istedi. O anları cep telefonuna kaydeden turist, taksiciye yaklaşarak Dolmabahçe’ye ne kadara gideceğini sordu. Taksi sürücüsü ise 600 liraya gideceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan turist, duruma isyan etti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda, ticari taksinin sürücüsü H.Y’nin turist yolculardan 600 TL talep ettiği belirlendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti.

ÇEKTİĞİ FİYATIN 16 KATINI ÖDEYECEK



Sürücü H.Y’ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 31/1-B maddesi gereğince “taksimetre kullanmamak” suçundan 3.135 TL ile Ek2/5 maddesi gereğince “belediye çalışma izni süresi bittiği hâlde yolcu taşımak”tan 6.439 TL olmak üzere toplam 9.574 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ticari taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak, araç trafikten menedildi.