Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi

Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizli, Asker, Üzüm, İzmir, Elma, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'de yaşayan 'Elmacı Dede' lakaplı 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bağından topladığı taze üzümleri İzmir'e getirdi. Yılmaz daha önce 1 ton elmayı Şırnak'a götürmesiyle dikkat çek

Hayatının son dönemlerinde kendini Mehmetçiğin hizmetine adayan "Elmacı Dede" son hasadın ardından tekrar harekete geçti.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesinden dolayı "Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

Burada açıklama yapan Yılmaz, Denizli'de ikamet ettiğini ve yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini anlattı.

Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi - 1. Resim
Elmacı Dede her ziyaretini hatıra olsun diye minibüsüne işliyor.

TEK GAYESİ ASKERİN GÖNLÜNE GİRMEK

Bu iş için yüzbinlerce kilometre yol yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amacım nerede askerimiz varsa onlara manevi bir destek vermek. Elma hasadına 1,5 ay kaldığı için üzüm hasat edip Ege Ordusu Komutanlığı'na getirdim. Bizim askerimizin üzüme de elmaya da ihtiyacı yok ve en güzelini en iyisini yiyorlar. Benim tek gayem 75 yaşındaki 'Elmacı Dede'nin onları sevip saydığını, onların her koşulda yanlarında olduğunu göstermek ve gönüllerine girmek."

Askeri birlikleri ziyaret ve ikramlarına Fırat Kalkanı Harekatı ile başladığını anlatan Yılmaz, Suriye'ye ardından da Gazze'ye gitme planı yaptığını kaydetti.

Yılmaz, daha sonra kışlaya girerek askerlere dağıtılmak üzere minibüsüyle getirdiği üzümleri teslim etti.

Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi - 2. Resim

Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi - 3. Resim

Tek gayesi askerin gönlüne girmek! Elmacı Dede bağındaki en lezzetli üzümleri getirdi - 4. Resim
Elmacı Dede geçen sene 1 ton elmayı Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan askerlere getirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttıYoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Yapamazsın" diyenlere inat başardı! 700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi - Yaşam700 rakımda yetiştirip, afiyetle yedi1.8 milyon lira harcanarak yapılmıştı! 10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildi - Yaşam10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildiBoyama yöntemi ile mide ve bağırsak kanserinde erken teşhis... - YaşamBoyama yöntemi ile mide ve bağırsak kanserinde erken teşhis...Bursa'da hastanede ilginç anlar! Acile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattı - YaşamAcile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattıBoğulan kadını fark etti, başına gelen olaydan ders alarak kurtardı: Küçük bilgiler büyük işler yapar - YaşamBaşına gelen olaydan ders aldı, hayat kurtardıEkmek dışında bir şey bulamadı, pasta yedirdi! Amasyalı çiftçinin ilginç tilki dostluğu - YaşamEkmek bulamadı, pasta yedirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...