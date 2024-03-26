Kosova'da top atmak yasaklanınca geleneği havai fişekle yaşatıyor!

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "iftar topu" atma geleneği havai fişek kullanılarak yaşatılmaya çalışıyor.

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın en büyük ikinci şehri Prizren'de ramazan ülkenin diğer şehirlerinden farklı atmosferde geçiyor.

Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri içinde barındıran Prizren'de ramazana has gelenekler asırlardır yaşatılıyor.

Prizrenli bir grup aktivist, 2017'de şehrin tarihi kalesindeki eski topun bulunduğu bölgeden "havai fişek" atarak iftar vaktini duyurmaya başladı. Daha sonra Prizren İslam Birliği tarafından sahiplenilen unutulmaya yüz tutmuş bu ramazan geleneğini pratikte sürdürme görevi Varis Hashimi'ye düştü.

Hashimi, ramazanda hava koşulları gibi zorlayıcı şartlara bakmadan, her iftardan önce 2 havai fişek ile Prizren'in merkezindeki Şadırvan Meydanı'ndan yaklaşık 100 metre tırmanışla, ilk hisarları Roma dönemine dayanan ve Osmanlı devleti zamanında alanı genişletilerek büyütülen şehrin kalesine çıkıyor.

İftar vakti hayatın durma noktasına geldiği Prizren'de kaleden atılan havai fişeklerin sesi, şehrin tüm noktalarından işitilebiliyor.

Görevi büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Hashimi, "2017'den bu yana her gün gelip, hava durumu ve saat ne olursa olsun iftar için havai fişek atıyorum. Kendimi çok mutlu ve özel hissediyorum." dedi.