Turgut Özal'ın kaybolan papağanından sevindiren haber! 3 gün sonra bulundu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı, Özal'ın vefatının ardından bir arkadaşının tavsiyesi ile Antalya'da yaşayan Metin Suna tarafından teslim alınmıştı. 28 yıldır papağan ile beraber olan Suna adeta evladı gibi gördüğü hayvan ile hayatına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde evinin de bulunduğu Konyaaltı bölgesinde gezmeye çıkan Metin Suna, bir restoranda yemek yemek için papağanı ağaca bıraktı. Suna döndüğünde papağanı yerinde bulamadı.

28 YILLIK DOSTUNA KAVUŞTU

Papağanı bulamayan Suna, hemen polise gitti ve papağanının çalındığı ihbarını yaptı. Papağanı çalanlar hakkında şikayetçi olan Metin Suna'ya sevindirici haber dün akşam saatlerinde ulaştı. Polis merkezinden kendisini arayan görevliler kuşu kaybolduğu noktadan alabileceğini söyledi. Hemen o bölgeye giden Suna, papağanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

2 gün boyunca evladı gibi gördüğü papağandan ayrı kalan Suna, yaşadığı olay nedeniyle kuşun strese girdiğini ve kuyruğunu parçaladığını ifade etti. Suna, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

AYNI YERE BIRAKMIŞLAR "Cumartesi akşam saatlerinde her zaman geldiğim yere yemek yemek için gelmiştim. İçeride garsonlar gelip 'Abi papağan çalınmasın' demişlerdi. Ben de çalınmayacağını söyledikten 5 dakika sonra dışarı çıktığımda kuş yerinde yoktu. Hemen karakola şikayete gittim. Ardından haber bekledim, 3 gün geçtikten sonra dün akşam polisler beni aradılar, 'Papağanı alabilirsiniz' dediler. Hırsız yerine koyacakmış. Geldim bıraktığım ağaçta aynı yerinde duruyor. Ama hırsız yok ortada, adamı bulmuşlar papağanı yerine bıraktırmışlar"

"ÇALINDIĞINDA İÇİM KARARDI"

Papağanı kaybettiğinde içinin karardığını söyleyen ve çalan kişiyi görmek istediğini belirten Suna, "Savcılıkta şikayetim var, görmek istiyorum hırsızı. Bulunmasına mutlu oldum. Strese girmiş zaten kuyruğunu parçalamış stresten. Çalındığında içim karardı. Yıllardan beri evlat gibi benim için, neredeyse mahvoldum diyebilirim. Allah'a şükür polisler sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar. Şimdi biraz tedirgin, ne yaptılar ne verdiler bilmiyorum. Çok mutluyum, o da mutlu" dedi.