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Yaşam

Türkiye'de kış erken başladı! 9 ilden peş peşe kar haberi: Kalınlık 20 santime ulaştı

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Türkiye'de kış erken başladı! 9 ilden peş peşe kar haberi: Kalınlık 20 santime ulaştı

Türkiye'de ekim ayının ortasında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu, Bursa, Kastamonu, Eskişehir, Ankara, Sakarya, Afyonkarahisar, Düzce ve İzmir'den peş peşe kar haberleri geldi. Bazı yaylalar beyaza bürünürken Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İşte kış manzaralarının ortaya çıktığı 9 il ve kar yağışının etkili olduğu bölgeler...

Kastamonu
FotoğrafKastamonu

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU! ILGAZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından Ilgaz Dağı'ndaki ormanlık alanlar ve kara yolunun yüksek kesimleri beyaza büründü.

Öte yandan İhsangazi ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı görüldü. Özellikle Sünlük köyünde etkili olan yağışın ardından yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bursa - Uludağ
FotoğrafBursa - Uludağ

BURSA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI! JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından yollar beyaza bürünürken bölgeye gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Araçlarda kış lastiği kontrolü yapılırken kış lastiği bulunmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmedi. Karla kaplanan yolların ulaşıma açık tutulması için kar küreme araçları çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Göleti'nde de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Uludağ'ın karla kaplanan zirveleri göletin sularına yansırken bölge fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Gököz Naturalpark işletmecisi Arif Doğru, "Yılın ilk karı Uludağ'a düştü. Bu sabah gözlerimizi muhteşem manzara ile açtık." ifadelerini kullandı.

Eskişehir
FotoğrafEskişehir

ESKİŞEHİR'DE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI! KÖY TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Seyitgazi ilçesine bağlı bin 470 rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Akşam ezanının ardından başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, yerleşim yerini beyaza bürüdü. Mahallenin tamamında etkili olan beyaz örtü, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Bolu
FotoğrafBolu

BOLU'DA İKİ MEVSİM BİR ARADA! ABANT'TA SONBAHAR, ZİRVELERDE KIŞ

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünürken yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı doğaseverlere görsel şölen sundu.

Milli parkta gündüz saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunu Abant'ta geçiren ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak manzarayı fotoğrafladı.

Bolu'nun bir diğer önemli kış turizmi merkezi Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası'nda ise iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki beyaz örtü, kış mevsimini hatırlatan görüntüler oluşturdu.

Sakarya
FotoğrafSakarya

SAKARYA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI! İKİ YAYLA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Çiğdem ve Dikmen yaylaları, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından başlayan kar, yaklaşık 1.500 rakımlı Çiğdem Yaylası ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda etkisini gösterdi.

Kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kaplayan yağışın ardından yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Ankara
FotoğrafAnkara

ANKARA'DA YAĞMUR YÜKSEK KESİMLERDE KARA DÖNÜŞTÜ! YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Başkent Ankara'da soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi. Beypazarı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaylaları ve yüksek tepeleri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, rakımın yükselmesiyle birlikte kara dönüştü.

Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası ve Karagöl Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bölgede beyaz örtü oluştu.

Afyonkarahisar
FotoğrafAfyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ! YELLİBEL YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Çatallı köyü sınırları içerisinde bulunan Yellibel Yaylası'na yılın ilk karı düştü.

Emirdağ'ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan yayla, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Mevsimin ilk karıyla karşılaşan vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı.

Yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken yetkililer, yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Düzce
FotoğrafDüzce

DÜZCE'DE YAYLALAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Düzce'de de kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterdi. Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde bulunan yaylalar, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İki ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalarda beyaz örtü oluştu.

İzmir
Fotoğrafİzmir

İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI! BOZDAĞ'DA KIŞ MANZARASI OLUŞTU

Ege Bölgesi'nde de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle başlayan yağışın ardından kayak merkezinde yer yer kar örtüsü oluştu.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı da gece sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışının başladığını belirtti. Böylece İzmir'in yüksek kesimlerinde de kış manzaraları ortaya çıktı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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