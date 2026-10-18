Türkiye'de kış erken başladı! 9 ilden peş peşe kar haberi: Kalınlık 20 santime ulaştı

BOLU'DA İKİ MEVSİM BİR ARADA! ABANT'TA SONBAHAR, ZİRVELERDE KIŞ

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünürken yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı doğaseverlere görsel şölen sundu.

Milli parkta gündüz saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunu Abant'ta geçiren ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak manzarayı fotoğrafladı.

Bolu'nun bir diğer önemli kış turizmi merkezi Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası'nda ise iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki beyaz örtü, kış mevsimini hatırlatan görüntüler oluşturdu.