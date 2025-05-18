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Türkiye'de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA'nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA&#039;nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da 3 yıldır Angora tavşanı üretimi yapan Elmadağ Belediyesi, bir çift tavşanla başladıkları serüveni 120'ye çıkarttı. Türkiye'de tek üretim çiftçiliğinde tavşanların tüyleri çeşitli alanlarda değerlendirilirken üreticiler hedeflerinden birinin de tüylerin astronot kıyafetlerinde kullanılması olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Angora Tavşanı Üretim Çiftliği ile adından söz ettiriyor. Türkiye'de yalnızca Ankara'da üretimi başarıyla gerçekleştirilen Angora tavşanları, Elmadağ Belediyesi'nin girişimleriyle hem ziyaretçilerini ağırlıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye'de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA'nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi... - 1. Resim

BİR ÇİFT TAVŞANLA BAŞLADILAR... 

Yaklaşık 3 yıldır Angora tavşanı üretimi için çalıştıklarını belirten Gül Aluçkaya, sadece bir çift tavşanla başladıklarını şimdilerde ise 120'den fazla tavşan yetiştirdiklerini aktardı.

Türkiye'de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA'nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi... - 2. Resim

HEDEFTE ASTRONOT KIYAFETLERİ VAR

Üretimin her geçen yıl arttığını vurgulayan Aluçkaya, "Tavşanlarımızın özellikleri, tüyleri çok kıymetli ilk hedefimiz tavşanları korumak ve çoğaltmaktı. Biz bu işi başardık, çoğaltmayı da başardık. Şu an yüz tavşanı geçtik, ikinci hedefimiz kadın istihdamı. Kadın istihdamında bu tüylerinin işte kullanılması.

Üçüncü hedefimiz ise astronot kıyafeti yapımında yalıtım olarak kullanılmasıdır. 2 ayda bir kırkımlarını yapıyoruz. Tek bir çiftten ürettik. Şu an yaklaşık 120 tavşanımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA'nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi... - 3. Resim

Çiftliğin aynı zamanda çocukların büyük ilgi gösterdiği bir ziyaret alanına dönüştüğünü belirten Aluçkaya, "Çocuklar geliyor, seviyor, güzel vakit geçiriyor. Onlar için eğlenceli bir alan oldu. Bu da Elmadağ'a sosyal katkı sağladı" şeklinde konuştu.

Türkiye'de sadece 1 ilçede yetiştiriliyor: Tüyleri NASA'nın radarına girecek! Bir çiftle başladı şimdi... - 4. Resim

TÜYLER 2 AYDA 1 KIRPILIYOR

Aluçkaya, projenin ilçeye farklı bir değer kattığını ifade etti.

Angora tavşanlarının yumuşak ve uzun tüyleri, çeşitli alanlarda değerlendirilebiliyor. Çiftlikte tüylerin kırkımı iki ayda bir yapılıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bu tüylerin kadın istihdamını destekleyecek şekilde işlenmesi ve sanayide kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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