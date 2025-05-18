Kağıt fişlerde gizlenen kimyasal bomba: En küçük temasla kanser bulaşıyor!

Marketlerde, restoranlarda ve benzin istasyonlarında elimize aldığımız sıradan kağıt fişler, görünmez bir tehlikeyi barındırıyor. Uzmanlara göre, termal kağıtla basılan bu fişler, en küçük temasla bile vücuda zehirli kimyasallar yayıyor.

ABD merkezli NYU Langone Tıp Merkezi’nde pediatri profesörü ve çevre sağlığı araştırmacısı Dr. Leonardo Trasande, market, restoran ve benzin istasyonlarında sıkça kullanılan kağıt fişlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını iddia etti. Termal kağıtla basılan fişler, üreme sağlığı sorunlarına yol açarken, kanserle ilişkilendirilen zararlı kimyasallar içeriyor.

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PLASTİK GİBİ GÖRÜNMEYEN TEHLİKE

Dr. Trasande, "Termal kağıt fişleri plastik olarak düşünmüyoruz, ancak üzerlerindeki parlak kaplama aslında bir polimer. Bu kimyasallar ciltle temas ettiğinde hızla emiliyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle Bisfenol S (BPS) isimli kimyasal, makbuzlara sadece 10 saniye temas edildiğinde bile vücuda giriyor. Trasande, BPS'nin Avrupa'da gıda kaplarında yasaklandığını, Kaliforniya’da ise üreme toksini olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

BPA YERİNE GELEN TEHLİKE: BPS

ABD’de son yıllarda, kalp hastalığı, doğurganlık problemleri, meme ve prostat kanserleri ile ilişkilendirilen BPA’nın (Bisfenol A) ürünlerden aşamalı olarak çıkarıldığı bilinmekte. Ancak araştırmalara göre, üreticiler BPA yerine BPS'yi (Bisfenol S) kullanarak insan sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

ELEKTRONİK MAKBUZ ÇAĞRISI

Dr. Trasande, plastik bazlı kimyasallara maruziyeti azaltmak için kağıt fişler yerine elektronik makbuzların tercih edilmesi gerektiğini savundu. "Plastik malzemelerde kullanılan kimyasalların güvenlik açısından uygun şekilde incelenmesi gerekiyor. Daha güvenli alternatiflerimiz var" diyen Trasande, elektronik makbuzları "ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

MİKROPLASTİK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Trasande, sadece kağıt fişlerin değil, günlük hayatta kullanılan birçok plastiğin de mikroplastik kirliliğine yol açtığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, plastik üretiminin 2060 yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor.