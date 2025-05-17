Yüzde 90 doğrulukla kanser teşhisi yapıldı

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği “Yapay Zekâ Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi” son 1 yılda 1 milyonu aşkın görüntüyü mercek altına aldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yapay zekâ algoritması, yüzde 90’a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti.

Kısa adı “MM Tarama Sistemi” olan “Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi”nin ilk çalışmaları, 2016 yılında başlamıştı. 2024 yılında ise bu çalışmalarda yapay zekâ kullanılmaya başlandı. KETEM’lerde (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve SHM’lerde (Sağlıklı Hayat Merkezi) çekilen tarama mamografileri, teleradyoloji yöntemi ile MM Tarama Sistemi üzerinde raporlandı.

Yaklaşık 1 milyondan fazla mamografi görüntüsü bu kez algoritma tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda şüpheli bulgular yüzde 90’a yakın doğruluk payı ile tespit edilerek önceliklendirildi.

Radyoloji uzmanlarının da incelemesiyle birlikte söz konusu hastalar, MHRS üzerinden hekimlere yönlendirildi. Böylelikle hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı.