Uzmanı tek tek özelliklerini saydı! Anadolu Aslanı Kangal, doğal kurt savar

Sivas'ta doğada yiyecek bulmakta zorlanan ve popülasyonunda artış gözlemlenen kurtlar yerleşim yerleri yakınlarına kadar inmeye başladı. Şehir içine kadar giren kurtlar sokak hayvanları kadar vatandaşları da bir hayli tehdit eder durumda. Kurtları şehir merkezlerinden uzak tutmanın yolu ise kurt savar olarak bilinen, iri ve güçlü ağız yapılarıyla dikkat çeken Kangal köpekleri.

Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Anadolu Aslanı olarak bilinen Kangal köpeklerinin adeta doğal bir kurt savar olduğunu söyledi. Kangal köpeklerinin kurtlara karşı herhangi bir zırha ihtiyaç duymadığını ifade eden Yıldız, "Kurtlar, kangalın olduğu bölgede onlu grupla, beşli grupla gezme ihtiyacı duyarlar" diye konuştu.

"BİZİM DE ANADOLU ASLANIMIZ VAR"

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtların şehir merkezine indiğini belirten uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kurt popülasyonu hayvancılığın geliştirildiği yerlerde ortaya çıkmaya başladı. Kurt saldırıları yaban hayatta çiftçiyi zorlamaya başladı. Bununla ilgili ekolojik gelişmeler ülkelerde bu anlamda yırtıcı mücadelesi vermeye başladı. Yani bölgede oldukça saldırılarda kaçınılmaz oluyor. Ülkede kurdun saldırı mevsimi olmaz. Yani bununla beraber Anadolu'da ülkemizin tüm bölgelerinde kurt popülasyonu çok fazla. Bununla ilgili de saldırı eğilimleri kaçınılmaz oluyor. Yani kurt aç kaldıkça bozkırda bulamadığı, gizlenemediği, örtülerin az olduğu bölgelerde mutlaka şehir hayatına inmek zorunda kalıyor.

"KURT VURULMASI YASAK OLAN BİR IRK"

Sonuçta olarak hayvan hayatını, yaşamını idame etmek mecburiyetinde. Onun içinde saldırı kaçınılmazdır. Halkın olduğu yerlerde insanlara çocuklara, yaşlılara çoğu anlamda tehlike arz eder. Bunun için kangal olmazsa olmazdır. Kangal bugün İtalya'nın çeşitli bölgelerinde bile tercih edildi. Çünkü kurt vurulması yasak olan bir ırktır. Bunun için de bizim Anadolu'nu Aslanımız vardır. Vahşi kurda karşı çok rahat koyabilecek, bulunduğu bölgede alanını savunabilecek, onları kovalayabilecek gerektiği zaman gerektiği zaman da öldürebilecek bir aslandır” dedi.

"KURDUN KANGAL'A GÜCÜ YETMEZ"

Sosyal medya platformlarında Kangal Köpeğini kötülemeye yönelik videoların dolaştığını söyleyen Yıldız, kurtların öldürdüğü köpeklerin Kangal köpeği olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “Bazı kişiler Kangal'ın tek başına kurda gücü yetmediğini söylüyor. Bu tamamen bir yanlıştır. Size şunu söyleyebilirim ki o zaman onların ellerinde gerçek kangal yok demektir. Bir kere elinde kangal köpeği olmayan insanların bunu söylemesi çok olağandır. Kurdun hiç kangalı boğduğunu gördünüz mü? Kangala benzer ağzı burnu kara olan köpekleri alabilmişlerdir. Bunlar da çok olağandır. Zaten kurtlar ikili avlamaya yetilerini geliştirmişlerdir ve kalabalık gezerler. Kurtlar, kangalın olduğu bölgede onlu grupla, beşli grupla gezme ihtiyacı duyarlar. Bunlara da gücü yetmez. Kangal kesinlikle kurtçul doğar. Gerekirse dört beş tane kurdu tek başına da boğabilir. Tecrübeli bir kangal yaşamında bunları kesinlikle kendine benimsemiştir.

"SEZİLERİ GÜÇLÜ BİR TÜR"

Kangal sezileri, içgüdüleri inanılmaz güçlü bir karakterdir. Kangal Anadolu'nun bütün coğrafyasında, zor şartlarında, dengesini kendi tutuna tutuna sağlayan bir aslandır. Kangal yaklaşık üç kilometreden, beş kilometreden yabanı bilir. Yabanın kokusunu alır. Kendini buna tamamen endeksler ve buna konsantre olur. Bu onun karakterdir. Yani coğrafyadaki yaşayan yaban kılavuzu aslında kangal gerçek kılavuzudur. Aralarındaki düello farklı gelişir. Biri kaçar, biri kovalar. Kurdun makas gibi omurgası vardır. Kangalın da ona vurma hükmü vardır. Vurduğu anda kırar. Kırdığı anda da boğma mukavemeti başlar. Bir kurdun cüsseli ve eğitimli bir Kangala karşı bir şansı yoktur.”