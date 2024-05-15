Uzmanlardan 'yapay zekâ destekli oyuncak' uyarısı: Çocukların okul başarısı düşebilir

Film karakteri olan ve çocukların hem dostu hem de oyun arkadaşı olarak tasarlanan insansı robot “Megan”ın yapay zekâ destekli oyuncaklarının üretimi üzerine çalışılırken uzmanlar hem oyuncak üreticilerini hem de ebeveynleri uyarıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Hızla gelişen yapay zekâ uygulamaları oyuncak sektörüne de girmeye hazırlanıyor. Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteri Çağlar Gözüaçık, oyuncakların da zaman için teknolojiye ayak uydurduğu söyledi. Ancak yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş oyuncak kavramının ortaya çıkmasının yanı sıra ortaya çıkabilecek tehlikelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Gözüaçık “Yapay zekâ destekli oyuncaklar çocuğunuzla gerçek zamanlı sohbet edebilecek, belli bir konuda ona cevaplar verecek. Çocuğun karakterine uygun oyun arkadaşları, onların daha uzun saatler o oyuncakla zaman geçirmesini sağlayabilir. Ancak dijital ekranlı gözlük, giyilebilir teknolojiler açısından bakarsak, çocukların online dünyada geçirecekleri zaman dilimini artırmaları riski de var” dedi. Çocuk Gelişim Uzmanı Melike Kızılel ise, yapay zekânın, çocukların özellikle problem çözme ve düşünme becerilerini kısıtlayabileceğine dikkat çekti. Bunun etkisiyle okul başarısının da azalabileceğine vurgu yapan Kızılel “Eskiden ansiklopediler vardı, araştırmalarımızı yapar, aynı zamanda öğrenirdik, şimdi ise her şey elimizin altında ama maalesef bunun zararlarını da görebiliyoruz. Yapay zekâ destekli oyun arkadaşları, çocukların eğitim ve eğlence alanındaki potansiyellerini artırabilir, ancak her zaman gerçek insan etkileşimlerinin ve geleneksel oyunların önemini unutmamak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.