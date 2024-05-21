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Haberler > Yaşam > Yatırım tavsiyesi değildir! Bu tüy altından daha değerli: Bir gramı yalnızca 5 bin 169 dolar

Yatırım tavsiyesi değildir! Bu tüy altından daha değerli: Bir gramı yalnızca 5 bin 169 dolar

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Yatırım tavsiyesi değildir! Bu tüy altından daha değerli: Bir gramı yalnızca 5 bin 169 dolar

Yaşam Haberleri

Nesli tükenen Yeni Zelanda Huia kuşunu tüyü paha biçilemiyor. ABD’de açık artırmaya sunulan tüy, adeta ilgi yumağı oldu. Binlerce dolara satılan Huia tüyü, altından daha değerli!

Huia kuşuna ait tüyün fiyatı, tüm açık artırma müzayedelerini unutturdu. Soyu tükenen Huia tüyünün fiyatı 2 bin ila 3 bin arasında olması beklenirken talep sonucu satış rakamı dudak uçuklattı.

‘TÜY’ CAMİASININ EN PAHALISI

Pazartesi günkü satışa kadar önceki rekor satış, 2010 yılında 8 bin 400 dolara satılan başka bir Huia tüyüydü.

Yatırım tavsiyesi değildir! Bu tüy altından daha değerli: Bir gramı yalnızca 5 bin 169 dolar - 1. Resim

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

Gold Broker'ın son rakamlarına göre tüyün ağırlığı yaklaşık 9 gram ve bu da onu altından çok daha değerli kılıyor. Tüy gram başına 5 bin 169 dolara satıldı, altının gramı ise 127 dolar.

HUİA KUŞU

Huia, dillere desten ötüşüyle, ağırlıklı olarak siyah parlak tüyleriyle ve uçlarındaki beyaz uzun kuyruk tüyleriyle tanınan Yeni Zelanda'nın wattlebird türlerinin en büyüğüydü.

Bir Huia'nın en son 1907 görüldüğü teyit edilirken 1920'lere kadar hala hayatta olduklarına inanılıyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
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